Het vertrouwen van de Belgische consumenten is in november voor de tweede opeenvolgende maand gestegen. Dat blijkt uit de maandelijkse bevraging van de Nationale Bank van België (NBB).

De NBB-indicator die het consumentenvertrouwen in ons land peilt, klokt in november af op -6, tegenover -8 in oktober en -11 in september. In november vorig jaar stond de NBB-indicator op -1.

Met uitzondering van de vooruitzichten voor de eigen financiële situatie die stabiel bleven, vertoonden alle componenten van de indicator een verbetering.

De consumenten zijn voor de tweede maand op rij minder pessimistisch gestemd over de verwachte economische ontwikkelingen in België (van -16 tot -14) en de vrees voor een stijging van de werkloosheid (van 12 tot 7) is in aanzienlijke mate verder afgenomen.

De vooruitzichten van de gezinnen voor hun financiële situatie zijn ongewijzigd gebleven (-2), terwijl de spaarverwachtingen (van -4 tot -1), in tegenstelling tot vorige maand, merkelijk gunstiger worden ingeschat.