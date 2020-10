De Belgische financieel directeur van TUI Group, Birgit Conix, vertrekt eind dit jaar bij de toerismereus. Zij zal worden opgevolgd door Sebastian Ebel, meldt het bedrijf woensdag.

Birgit Conix kwam in 2018 als CFO bij TUI Group. Ze stapte over van Telenet, waar ze ook financieel directeur was. Ze besliste deze zomer om haar contracttermijn bij TUI Group niet te verlengen en verlaat het bedrijf dus eind dit jaar, aldus het bedrijf in een persbericht.

Tijdens de coronacrisis leverde ze een "beslissende bijdrage in het veiligstellen van de liquiditeit van de Group en het inperken van de vaste kosten over alle delen van het bedrijf", stelt TUI Group. In het persbericht stelt CEO Fritz Joussen nog dat Conix de financiering en liquiditeit op een veilige basis heeft gebracht tijdens de crisis.

TUI Group heeft de hoofdzetel in Duitsland en draaide in het boekjaar 2019 een omzet van ongeveer 19 miljard euro. De groep stelt wereldwijd meer dan 70.000 mensen te werk. In de TUI-portfolio zitten onder meer 400 eigen hotels en resorts, 18 cruiseschepen, 1.600 reisbureaus en vijf Europese luchtvaartmaatschappijen met ongeveer 150 vliegtuigen.

