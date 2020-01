63 procent van de Belgische CEO's gelooft dat de economische groei zal vertragen. Dat blijkt uit de CEO Survey, een onderzoek van PwC.

De meeste Belgische CEO's geloven dat er een groeivertraging komt. Bijna een op de drie (63%) verwacht dat, terwijl dat vorig jaar nog minder dan de helft was (45%). Dat blijkt uit de CEO Survey, het 23ste onderzoek van meer dan 1581 CEO's wereldwijd, onder wie 41 Belgische CEO's, van PwC. De meesten staan aan het hoofd van grote bedrijven. Het rapport is vandaag voorgesteld op het Wereld Economisch Forum in Davos.

De onrust over de wereldwijde economische groei weerspiegelt zich niet echt op de vooruitzichten van hun eigen bedrijf op korte termijn. Zo voorspelt 63 procent een omzetgroei van hun bedrijf in het volgende jaar. Voor de volgende drie jaar voorspelt 81 procent een omzetgroei.

Bezorgd om cyberaanvallen

"Extreem bezorgd" is 80 procent van de Belgische CEO's over regelgeving over dataprivacy en cyberbeveiliging. Liefst 71 procent ziet cyberaanvallen als een bedreiging voor de groeivooruitzichten van hun organisatie.

Axel Smits, de voorzitter van PwC Belgium: "Nu steeds meer beveiligingsinbreuken en malware-aanvallen de voorpagina's halen, hoeft het niet te verbazen dat Belgische bedrijven zich daartegen willen wapenen. Cyberaanvallen vormen in 2020 een van de onvermijdelijke bedreigingen waarmee bedrijven - zowel kleine ondernemingen als multinationals - te maken kunnen krijgen."

