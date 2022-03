De Belgische bakkerijgroep La Lorraine legt de bouw van een fabriek in Rusland voorlopig stil. Dat schrijft De Tijd en wordt bevestigd door het familiebedrijf.

La Lorraine Bakery Group is jaarlijks goed voor een omzet van 850 à 900 miljoen euro. De voorbije jaren was het telkens goed voor een omzetgroei van 8 à 10 procent. Een van de groeimarkten van de bakkerijgroep is Rusland. Vorig jaar werd beslist in de regio van Moskou een broodfabriek te bouwen. Maar de bouw van de fabriek - die volop bezig was - is voorlopig stlgelegd, bevestigt een woordvoerster.

Door het conflict met Oekraïne zag de groep zich verplicht haar personeel uit Rusland terug te halen. Er is ook geen transport meer mogelijk richting Rusland, idem voor financiële transacties. 'We hebben dan ook beslist de bouw voorlopig stil te leggen. We evalueren de situatie constant', aldus woordvoerster Nele Van Malderen.

Het gaat om een investeringsproject van enkele tientallen miljoenen euro's. Maar het project zat nog maar in de eerste fase: het optrekken van het gebouw. Al bij al een 'beperkte investering', klinkt het bij de groep.

Rusland is een groeimarkt voor La Lorraine, en vertegenwoordigt minder dan 5 procent van de groepsomzet. 'Het is niet zo dat Rusland zwaar doorweegt op onze groep', aldus nog Van Malderen.

