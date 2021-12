Het Belgische inspectiebedrijf Vinçotte gaat deel uitmaken van de Nederlandse Kiwa groep, zo maakte het bedrijf woensdag in een persbericht bekend. Door de krachten te bundelen, zet men een flinke stap om een 'one stop shop' te worden voor testing, inspectie en certificatiediensten voor klanten wereldwijd, klinkt het.

Financiële details over de operatie worden niet meegedeeld. Het personeel van Vinçotte is woensdag geïnformeerd.

Volgens Vinçotte is er sprake van 'enkel positieve synergieën' met Kiwa. 'Het werkgelegenheidsniveau blijft op peil, en ook de kennis- en beslissingscentra blijven behouden', staat in het persbericht. Vinçotte telt bijna 2.000 personeelsleden. Ook de merknaam blijft bestaan en het management blijft aan boord. De Belgen zouden nu meer diensten op nieuwe internationale markten kunnen aanbieden.

Als verklaring voor de aansluiting bij Kiwa wordt verwezen naar nieuwe ontwikkelingen in de sector van inspectie-en certificatiediensten. 'Deze ontwikkeling wordt gekenmerkt door de opkomst van nieuwe werkterreinen en nieuwe vaardigheden (cybersecurity, hernieuwbare energie), de digitale transitie (nieuwe soorten apparatuur die moet worden geïnspecteerd, nieuwe inspectietechnieken, online en in realtime) en een fenomeen van concentratie van industriële spelers dat het concurrentielandschap aanzienlijk verandert', klinkt het.

De overname moet wel nog de goedkeuring krijgen van de Belgische mededingingsautoriteiten. Dat zal naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar gebeuren.

