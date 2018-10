België weer wat minder competitief

Het Wereld Economisch Forum (WEF) lijst jaarlijks zowat 140 landen op volgens concurrentiekracht. Verschillende parameters worden in rekening gebracht, zoals veiligheid, gezondheid, efficiëntie van de overheid, infrastructuur, belastingklimaat en onderwijs.

België bevond zich de voorbije jaren tussen plaats 15 en 20. Dit jaar werd de methodologie herzien, gebaseerd op 'de snelle transformatie van de wereldeconomie ten gevolge van de vierde industriële revolutie'. Daaruit blijkt volgens het WEF dat de wereldeconomie niet voorbereid is op de vierde industriële revolutie, waarbij de meeste landen over onvoldoende innovatievermogen beschikken.

De absolute toplanden op vlak van competitiviteit zijn de Verenigde Staten, Singapore en Duitsland. Zwitserland, dat tijdens de vorige editie koploper was, staat nu op de vierde plaats. Nederland zakt van plaats vier naar zes, het Verenigd Koninkrijk blijft op acht en Frankrijk stijgt van plaats 22 naar 17. Al onze buurlanden scoren opvallend beter dan België.

België verliest vooral punten wat ICT en arbeidsmarkt betreft. Meer in detail scoort België niet goed voor onder andere 'terrorisme-incidentie', overheidsregulering, kwaliteit van de wegen, efficiëntie van treindiensten, complexiteit van belastingen, belasting op arbeid en houding tegenover ondernemersrisico. Het WEF benadrukt dat in een tijd van oplopende handelsspanningen, openheid een boost kan geven aan de competitiviteit. Het roept regeringen ook op om een beleid aan te nemen dat pro-groei en pro-inclusie is.