In Europa is de loonkost in de industrie enkel in Denemarken nog hoger dan in België. Dat meldt het Duitse bureau voor de statistiek maandag.

Vorig jaar kostte een uurloon in de industrie in Denemarken 47,80 euro, waarmee het land het duurste in Europa was. België landde op de tweede plaats met 44,20 euro per uur. Gemiddeld kostte een uurloon in de industrie in Europa vorig jaar 28,5 euro.

Als gekeken wordt naar de volledige maakindustrie en economische diensten, was België vorig jaar goed voor de derde plaats in Europa. Een uurloon kostte in ons land dan 41,40 euro. Denemarken was opnieuw koploper (46,90 euro), gevolgd door Luxemburg (41,80 euro).

In onze andere buurlanden Frankrijk (38,10 euro), Duitsland (36,70 euro), en Nederland (35,20 euro) lag de uurloonkost lager dan in België.

