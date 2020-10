In tegenstelling tot Nederland is er in ons land nog voldoende voorraad van virusremmer remdesivir, die gebruikt wordt voor ernstig zieke coronapatiënten. Dat meldt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) dinsdag.

De Europese Commissie heeft het middel centraal ingekocht voor de EU-landen. Maar het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid (VWS) klopte de laatste weken al aan bij de Commissie, omdat de voorraad snel slonk door het stijgende gebruik van de virusremmer. Sinds zondag is het medicijn helemaal niet meer leverbaar aan Nederlandse ziekenhuizen.

De voorraad die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor Nederland beheerde, is op. Verwacht wordt dat er deze week nieuwe leveringen komen.

Voldoende voorraad in België

Volgens het FAGG is er in ons land op dit moment nog geen reden tot ongerustheid. 'Er is nog voldoende voorraad', klinkt het bij woordvoerster Ann Eeckhout. "De stock is vijf keer groter dan de totale hoeveelheid die we al verdeeld hebben onder de ziekenhuizen. Laat ons hopen dat we dat zo kunnen houden."

Remdesivir is een geneesmiddel dat oorspronkelijk werd ontwikkeld tegen het ebolavirus, maar daarvoor nooit werd goedgekeurd. In juni gaf de Europese Commissie toelating om het medicijn te gebruiken bij de behandeling van COVID-19. Het was daarmee het eerste coronamedicijn dat op Europees niveau werd goedgekeurd. Remdesivir is een antiviraal middel dat de aanmaak van nieuwe virusdeeltjes afremt.

