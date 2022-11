In Warschau vinden van maandag tot donderdag de Belgian Days van de Belgian Business Chamber (BBC) plaats, waarbij Belgische bedrijven zich tonen aan Polen en aan elkaar. Is Polen nog steeds dat economische eldorado waar de kansen voor het grijpen liggen? Vijf vragen aan Cynthia De Pauw, country manager voor de Poolse tak van de Belgische projectontwikkelaar ION en sinds juli voorzitster van de BBC in Polen.

De Belgian Days waren de voorbije jaren steevast in optimisme gedrenkt. de Poolse economie kende een gestage groei van om en bij vijf procent. Maar nu vertraagt de groei?

De Belgian Days waren de voorbije jaren steevast in optimisme gedrenkt. de Poolse economie kende een gestage groei van om en bij vijf procent. Maar nu vertraagt de groei? CYNTHIA DE PAUW. "De vertraging in de Poolse economie toont zich vooral in een dalende vraag naar investeringsgoederen, goederen voor gebruik op lange termijn. Algemeen is de financiële situatie voor Poolse bedrijven heel uitdagend. Ik vind de interestvoeten bij de banken ronduit absurd: die kunnen tot elf procent gaan, zowel voor privéaankopen als voor leningen aan bedrijven. Poolse zakenmensen kunnen niet meer ondernemen want er is geen geld omdat de banken extreem kieskeurig zijn inzake leningen. En het geld dat er wél is, is duur. Dat wurgt uiteraard de groei. "Anderzijds creëert deze situatie opportuniteiten voor buitenlandse bedrijven die over eigen cash beschikken en dus niet hoeven te lenen. Die buitenlandse bedrijven kunnen hier prima investeren en koopjes doen bij overnames. Een jammerlijke zaak voor onze Poolse collega-ondernemers. Het is frappant om te zien hoe een land dat in het verleden zo vaak onder buitenlandse invloed heeft geleden zich nu, ongewild, opnieuw in zulk een afhankelijkheid laat duwen." Hakt ook de energiecrisis in op de Poolse groei?DE PAUW. "Die enorme stijging - maal twee, maal vier - van energieprijzen, daaronder gaat Polen tot nu toe minder gebukt dan andere Europese landen. Polen haalt immers, tot irritatie van de Europese Unie, nog steeds heel veel steenkool en zelfs bruinkool uit de mijnen in Silezië."De nationalistische PiS-regering ligt inderdaad al jaren op ramkoers met de Europese Unie. Volgend jaar zijn er verkiezingen gepland. En intussen woedt een vreselijke oorlog aan de achterdeur van Polen. Kortom, de politieke context lijkt niet veelbelovend voor de economie.DE PAUW. "De politie context zorgt voor frustratie en onrust bij grote internationale ondernemingen die in de lente zeker de effecten voelden van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Veel grote spelers zaten toen onwennig in de volatiele markt. Dat geschokte vertrouwen is zich stilaan aan het herstellen. De situatie heeft wel geleid tot significante prijsstijgingen in verschillende sectoren. Kijk alleen al naar de prijzen aan de pomp: diesel en benzine zijn de helft duurder geworden en zijn bijna even duur als in België terwijl de Polen een stuk minder verdienen dan wij in het westen." Tijdens de Belgian Days staat, zoals ook in vorige edities, de vastgoedsector het meest in de belangstelling. Grote spelers zijn hier actief, zoals CFE of GHELAMCO dat terecht de slogan 'Reshaping the skyline of Warsaw' hanteert. U bent sinds enkele maanden country manager voor de Poolse tak van projectontwikkelaar ION, die vooral actief is in residentieel vastgoed en studentenhomes. Uit welke landen komt de concurrentie voor de Belgische projectontwikkelaars? En ziet u kansen in andere sectoren op de Poolse markt?DE PAUW. "In het vastgoed is Frankrijk heel actief. En Spanje, de Verenigde Staten, Canada. Italië iets minder. Maar wie hier ontzettend aanwezig is, is Israël. Vóór de Tweede Wereldoorlog was Polen de thuishaven van miljoenen Joden. Sinds de val van het communisme wordt hier al dertig jaar een heel nieuw land gebouwd. Om historische redenen speelt Israël daarin een aanzienlijke rol. "Dat wij vooral de vastgoedsector in het licht stellen, is grotendeels een gevolg van de leden die wij als BBC hebben (lacht). Maar wij willen graag aandacht voor andere sectoren. Polen staat bekend als een productieland voor vooral auto's en onderdelen van auto's. In die sectoren is Polen nog steeds attractief, uiteraard dankzij de aantrekkelijke loonkosten maar dat is niet langer de enige troef. Polen biedt ook veel knowhow. Ook de subsidies in armere regio's zijn een troef. En er is hier letterlijk veel plaats om te ondernemen. "Persoonlijk zie ik veel kansen voor plantenbedrijven en alles wat met tuinieren te maken heeft. Dat is nog een gat in de Poolse markt."U bent sinds juli voorzitster en meteen de eerste vrouw aan het hoofd van de BBC. Wanneer zijn de Belgian Days voor u geslaagd?DE PAUW. "Wanneer mensen die deelnemen aan de debatten en presentaties, met een tevreden gevoel vertrekken en wanneer ze goed hebben kunnen netwerken. Zo hoop ik dat ze de meerwaarde van de BBC erkennen (lacht)."