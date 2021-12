Belgische werknemers namen de voorbije maanden massaal vakantiedagen op. Hierdoor is de achterstand van vakantiedagen kleiner dan andere jaren, zelfs kleiner dan voor de coronapandemie. Dat zegt SD Worx op basis van de loongegevens bij 70.000 werkgevers en bijna 1 miljoen werknemers uit de privésector.

De Belgen tewerkgesteld in private bedrijven namen uiteindelijk meer vakantie op dan gewoonlijk, zo blijkt. In de eerste jaarhelft was er nog een achterstand als gevolg van de coronamaatregelen en beperkingen op bijvoorbeeld reizen. Maar intussen hebben de werknemers de draad weer opgepikt om er even tussenuit te gaan, stelt SD Worx vast.

De inhaalbeweging deed zich vooral voor in de zomermaanden en in het najaar, bij alle leeftijdscategorieën. Ook tijdens de herfstvakantie werden er meer vakantiedagen opgenomen dan gewoonlijk. 'Als we vergelijken met 2019 (laatste jaar voor corona, red.), dan namen we dit jaar 1,45 procent meer vrije dagen op in juli en augustus en tot 4,13 procent meer in november - en bijna 3 procent meer als we vergelijken met oktober 2019, aangezien de hefstvakantie toen in die maand plaatsvond', berekende het HR-bedrijf.

Op jaarbasis werden dit jaar 1,58 procent meer vrije dagen opgenomen dan in 2019. SD Worx verklaart de inhaalbeweging doordat na maandenlange beperkingen de vrijetijds- en reissector in mei weer open konden dankzij de vaccinatiecampagne. 'Het is dan ook logisch dat we van onze vrije dagen gebruik maakten om ons te ontspannen', zegt het HR-bedrijf, dat dit op zich een goede situatie vindt voor de bedrijven.

Daarnaast blijft ook tijdelijke werkloosheid door corona dalen. Sinds augustus zakte deze coronawerkloosheid onder de 1 procent en nu staat ze op een historisch laag niveau (0,69%) sinds het begin van de coronapandemie, berekende SD Worx. Al hebben sommige sectoren het nog altijd moeilijk. 'De coronacrisis blijft onder meer de luchtvaartsector (6,37%), de horeca (6,2%) en de textielsector (4,49%) parten spelen', klinkt het. De maatregel is verlengd tot het einde van het eerste kwartaal van 2022.

