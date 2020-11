De jonge durfinvesteerder Astanor Ventures heeft een recordbedrag van 275 miljoen euro opgehaald voor zijn eerste fonds voor technologische start-ups in de voedings- en landbouwsector. Onder meer de families Colruyt en Toye, en AB InBev-telg Diane de Spoelberch stapten in het fonds van Astanor, dat voor het eerst uit de schaduw treedt. Astanor leidt ook de nieuwe kapitaalronde van de Gentse landbouwtech-start-up Aphea.Bio.

Astanor Ventures heeft een vliegende start genomen met zijn fonds, 's werelds grootste in de voeding- en landbouwtechnologie. Het fonds telt al een twintigtal participaties. Inclusief reserves die worden voorbehouden voor opvolginvesteringen in die participaties, is al ongeveer de helft van de 275 miljoen euro toegewezen. Het fonds mikt op een dertigtal participaties, zegt Hendrik Van Asbroeck, partner van Astanor Ventures.

Een kwart van het totaalbedrag voor het fonds komt van Belgische investeerders. De voornaamste zijn Korys, het investeringsvehikel van de familie Colruyt, de holding Diepensteyn van de familie Toye, de holding Oaks Estate van het echtpaar Diane de Spoelberch en Charles Adriaenssen, Belfius Insurance en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM). Voorts zitten nog een handvol kleinere Belgische family offices in het fonds, aldus Van Asbroeck, die eerder Engie New Ventures oprichtte. Dat is het cleantech venture capital-fonds van de groep Engie.Volgens Van Asbroeck was het fonds overbevraagd. De interesse in de agrifoodsector is dan ook groot, klinkt het. "Wij zien in de markt een grote nood aan bedrijven die nieuwe grote voedingsspelers kunnen worden", zegt Van Asbroeck. "Het is ondertussen duidelijk dat de manier waarop we de bevolking voeden, niet duurzaam is. We moeten ervoor zorgen dat we de mensen betaalbare, gezonde voeding kunnen aanbieden, die daarenboven een veel kleinere ecologische voetafdruk heeft."Lees verder onder de videoAphea.BioMet Aphea.Bio realiseert Astanor zijn eerste Belgische investering. Aphea.Bio, een spin-off van VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie), UGent en KU Leuven, ontwikkelt biologische producten op basis van in de natuur voorkomende micro-organismen, om de opbrengst van gewassen te vergroten en ze beter te beschermen tegen schimmelziektes. In 2017 haalde het bij zijn eerste grote kapitaalronde meteen 9 miljoen euro op. Bij deze door Astanor geleide ronde haalt de agtech-start-up 14 miljoen euro op. De huidige aandeelhouders (V-Bio Ventures, Agri Invstment Fund, PMV, Vives Fund, VIB, Qbic II en Gemma Frisius Fonds) volgen."Aphea.Bio produceert biologische oplossingen die onze bodem beter beschermen en helpen te vermijden dat de bodem snel uitgeput geraakt", stelt Van Asbroeck. "Aphea.Bio kan zeker helpen om het gebruik van pesticiden tegen 2030 met 50 procent te doen dalen, zoals Europa dat wil.""We konden ons geen betere hoofdinvesteerder voorstellen dan Astanor Ventures", stelt Isabel Vercauteren, de CEO van Aphea.Bio. "We delen de ambitie een betekenisvolle impact te hebben op de moderne landbouw en te evolueren naar een gezonde en duurzame voedselketen." Met het verse kapitaal wil het bedrijf de lancering van zijn eerste producten ondersteunen en de onderzoekspijplijn voor bio-insecticiden en bio-herbiciden verder uitbreiden.