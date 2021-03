Er komt een Belg aan het hoofd te staan van de Europese activiteiten van staalgigant ArcelorMittal. Het gaat om de 53-jarige Geert Van Poelvoorde, die in het verleden nog de Gentse fabriek leidde.

Van Poelvoorde volgt als CEO van ArcelorMittal Europe Aditya Mittal op. De zoon van Lakshmi Mittal wordt CEO van de hele groep, zijn vader blijft voorzitter.

Geert Van Poelvoorde klimt al geruime tijd gestaag op in de ArcelorMittal-hiërarchie. De voorbije jaren was hij CEO van de divisie Vlakke Producten van ArcelorMittal in Europa. In die functie wordt hij opgevolgd door Yves Koeberle.

Van Poelvoorde volgt als CEO van ArcelorMittal Europe Aditya Mittal op. De zoon van Lakshmi Mittal wordt CEO van de hele groep, zijn vader blijft voorzitter. Geert Van Poelvoorde klimt al geruime tijd gestaag op in de ArcelorMittal-hiërarchie. De voorbije jaren was hij CEO van de divisie Vlakke Producten van ArcelorMittal in Europa. In die functie wordt hij opgevolgd door Yves Koeberle.