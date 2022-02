De bank-verzekeringsgroep Belfius heeft een topjaar achter de rug. Dat resulteert in een recorddividend van 368,5 miljoen euro voor de Belgische overheid.

Tien jaar geleden werd de nieuwe merknaam Belfius gelanceerd voor de noodlijdende en genationaliseerde Dexia Bank België. In de tussenliggende periode brak de bank met haar verleden en ontwikkelde ze een nieuwe groeidynamiek. Dat resulteerde vorig jaar, ondanks de covid-beperkingen en de overstromingen in Wallonië, in een recordwinst van 935 miljoen euro. Dat is 76 procent meer dan de 532 miljoen euro winst in 2020.

De cijfers zijn wel een beetje vertekend. In 2020 werden de resultaten gedrukt door de 331 miljoen euro aan kredietprovisies die de bank opzijzette voor de impact van de covid-crisis. Vorig jaar nam Belfius van die provisies 115 miljoen euro terug, waardoor het nettoresultaat voor 86 miljoen euro gunstig bijgekleurd werd.

Maar het blijven topresultaten. Dat weerspiegelt zich in de uitkering van een recorddividend van 368,5 miljoen euro aan de Belgische overheid. Vorig jaar bedroeg het dividend 207 miljoen euro. Daarmee blijft de pay-outratio wel ongewijzigd op 40 procent. Sinds 2012 keerde Belfius gecumuleerd al 1,7 miljard euro dividenden aan de overheid uit.

Sterke kredietgroei

Het succes van Belfius was vorig jaar deels te danken aan de sterke kredietgroei. De bank kende in totaal voor 22,3 miljard euro nieuwe kredieten toe (+12%), waarvan 11,2 miljard euro aan grote bedrijven, kmo's, zelfstandigen en vrije beroepen. Ook de productie van nieuwe woonkredieten ging aanzienlijk hoger (+20%). Daardoor overschreed de uitstaande kredietportefeuille van Belfius voor het eerst de grens van 100 miljard euro.

De sterke kredietgroei zorgde ervoor dat de netto renteopbrengsten van de bank in een moeilijke renteomgeving toch met 2 procent stegen tot 1,62 miljard euro. De netto commissie-inkomsten groeiden met 18 procent tot 732 miljoen euro, dankzij de focus op beleggingsproducten en vermogensbeheer.

Beleggen en vermogende klanten

In private banking en wealthmanagement zag Belfius het aantal vermogende klanten groeien tot meer dan 140.000 (+14%). De activa onder beheer namen in dat klantensegment met 20 procent toe tot 53,4 miljard euro. De bank opende in 2021 vijf exclusieve Private en Wealth Houses om vermogende klanten te ontvangen.

Het beleggingsplatform Re=Bel dat Belfius in juli 2021 lanceerde, telde eind vorig jaar al 40.000 actieve klanten. Re=Bel mikt vooral op jongeren die hun eerste stappen als belegger zetten. Zij voerden vorig jaar iets meer dan 100.000 transacties uit, goed voor een totaalbedrag van 348 miljoen euro.

Impact overstromingen

De verzekeringstak van Belfius ging gebukt onder de overstromingen in Wallonië, die resulteerden in 5.500 schadedossiers. Door een goed herverzekeringsbeleid bleef de netto financiële impact beperkt tot 24 miljoen euro. Daardoor daalde de bijdrage van Belfius Insurance aan de groepsresultaten maar lichtjes.

Met een kernkapitaalratio (CET1) van 16,4 procent zegt Belfius een van de best gekapitaliseerde bankverzekeraars van Europa te zijn. Het eigen vermogen van de groep is intussen aangegroeid tot 11 miljard euro.

