Het Nederlandse softwarebedrijf Exact benoemt de Belgische techinvesteerder Michel Akkermans tot niet-uitvoerend bestuurder, als onderdeel van zijn strategie om nog meer voet aan de grond te krijgen in België.

De benoeming van Michel Akkermans is een onderdeel van een strategie om de omzet van Exact binnen de vijf jaar te verdubbelen tot 500 miljoen euro. CEO Phil Robinson hoopt ook dat Akkermans "deuren kan openen voor het opzetten van partnerships en Exact kan adviseren over de verrijking van het productaanbod." Het Nederlandse bedrijf is vooral bekend van zijn onlineboekhoudsoftware en software voor bedrijfsprocessen (ERP).

Michel Akkermans is een naam als een klok in de technologiesector. Hij richtte achtereenvolgens FICS en Clear2Pay op. Die laatste specialist in software voor transactieverwerkingen werd in 2014 verkocht voor 375 miljoen euro. Sindsdien is Akkermans een heel actieve bestuurder en investeerder. Exact trekt Akkermans aan om vanuit de raad van bestuur het Nederlandse softwarebedrijf te adviseren over technologie en de Belgische markt.

"Exact is een interessant bedrijf, zeker omdat het investeert in nieuwe technologie zoals artificial intelligence en machine learning en daarnaast data-analyse toevoegt aan zijn bedrijfssoftware. Die zijn van grote toevoegde waarde voor accountants en kmo's. Ik kijk ernaar uit om een bijdrage te leveren aan het succes van Exact als geheel, en specifiek in België", zegt Akkermans in een persmededeling.

Exact heeft naar eigen zeggen klanten in meer dan honderd landen, maar sinds enkele jaren focust het bedrijf weer op de Benelux. Exact nam vorig jaar ook Winbooks over, een belangrijke lokale softwareleverancier voor kmo's en boekhoudkantoren. Met Exact Online heeft Exact in ons land al een onlineplatform, maar de overname van Winbooks was een belangrijke versterking van het aanbod. Boekhoudsoftware is een complexe markt. Door de verschillende regelgeving moeten softwareleveranciers hun aanbod voldoende kunnen aanpassen aan de lokale behoeften en wetten.

