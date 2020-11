Bekaert ziet na een zwak voorjaar als gevolg van de coronapandemie, duidelijke tekenen van herstel in de zomermaanden. 'Het derde kwartaal vormde een kantelpunt in de meeste markten', aldus de Belgische fabrikant van staaldraad.

De geconsolideerde omzet lag in het derde kwartaal bijna een kwart (+24 procent tot 985 miljoen euro) hoger dan in het tweede kwartaal, maar wel nog altijd 8 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

Vooral in de bandenmarkt herstelde de vraag 'significant', zegt Bekaert in een persbericht. Daarnaast was er ook een positieve omzetevolutie in verschillende markten in Latijns-Amerika, China, India en EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika).

Over de eerste negen maanden is de corona-impact wel nog altijd erg groot: de geconsolideerde omzet (2,75 miljard) ligt 14 procent onder die van de eerste negen maanden 2019. Ook voor het volledige boekjaar verwacht Bekaert uiteindelijk een lagere omzet, maar de operationele winst (ebit) zou die van vorig jaar moeten benaderen, wat dus duidt op hogere winstmarges voor de staaldraadfabrikant.

Beleggers reageerden positief op het nieuws. Het aandeel van Bekaert noteerde vrijdag na een kwartier handel ruim 10 procent hoger. Tegen de middag is de winst opgelopen tot 16 procent.

