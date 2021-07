Staaldraadfabrikant Bekaert trekt zijn financiële verwachtingen op na een 'superieure prestatie' in de eerste jaarhelft. Dat blijkt uit de voorstelling van de halfjaarresultaten van het Belgische bedrijf.

Bekaert had op 19 juli al laten weten dat zijn cijfers over de eerste jaarhelft de verwachtingen zouden overtreffen. De omzet steeg met 33 procent tot 2,3 miljard euro, de ebitda (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) ging 93,81 procent hoger tot 376 miljoen euro.

De volumes zitten weer op het niveau van voor de coronacrisis, zegt het bedrijf. Onder mee de vraag vanuit de bandenmarkt was zeer sterk, en ook de vraag uit de bouw- en infrastructuurmarkten nam toe.

Bekaert stelt zijn vooruitzichten voor dit jaar en voor de middellange termijn naar boven bij. Het denkt nu een omzet van ongeveer 4,6 miljard euro te halen dit jaar. Tot nu toe ging het uit van een omzet van minstens 4,4 miljard euro.

De onderliggende ebit (winst voor interesten en belastingen) zou dan weer uitkomen op '10 procent of beter' van de omzet in plaats van de eerder voorspelde minstens 8 procent. Ook de verwachte ebit-marge voor de volgende vijf jaar trekt Bekaert op: 9 tot 11 procent in plaats van 8 tot 10 procent.

