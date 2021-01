Bridon-Bekaert Ropes Group (BBRG), de wereldwijd actieve kabeldivisie van de Belgische staaldraadproducent Bekaert, gaat het Noord-Amerikaanse kabelplatform consolideren in de Verenigde Staten en de productieactiviteiten in het Canadese Pointe-Claire tegen eind mei 2021 stopzetten.

De sluiting van de fabriek in Canada treft 145 werknemers, meldt de persdienst van Bekaert.

Het bedrijf wil naar eigen zeggen met de beslissing structurele veranderingen in de marktomgeving aanpakken. Die veranderingen zijn in sommige gevallen het gevolg van blijvende effecten van de covid-19-pandemie op economieën en vraagpatronen, terwijl andere toe te schrijven zijn aan concurrentiële ontwikkelingen in bepaalde sectoren, luidt het.

'Alle Noord-Amerikaanse productie- en dienstenactiviteiten van BBRG zullen gecentraliseerd worden in Wilkes-Barre (Pennsylvania) en Oakland City (Indiana) en uitgebreid worden met capaciteitsexpansies en technologische expertise. In deze toekomstige opstelling zal BBRG de klanten van de Canadese Wire Rope Industries (WRI) fabriek blijven beleveren vanuit andere productievestigingen in de VS en Europa', aldus Bekaert.

Het bedrijf meldt tot slot te zullen bekijken hoe de sociale impact van de sluiting beperkt kan worden.

