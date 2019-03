Bekaert schrapt 281 banen, personeel staakt

Staaldraadproducent Bekaert kondigt een herstructureringsplan aan waarbij 281 banen worden geschrapt. De bonden roepen op tot een staking.

'We willen onze concurrentiekracht verhogen en onze capaciteiten en snelheid in het beantwoorden van klantennoden en snel veranderende marktontwikkelingen aanscherpen', luidt het donderdag in een persbericht.

Door de herstructurering gaat de vestiging in Moen, vlak bij Zwevegem in West-Vlaanderen, dicht. In Moen worden staalvezels voor betonversterking gemaakt. 'We kunnen aan de huidige prijstrends in de markt van staalvezels voor betonversterking niet langer competitief blijven', klinkt het.

Concurrentie

De staaldraadfabrikant stelt dat 'de concurrenten hun productie ook naar Centraal-Europa hebben verplaatst of vezels aankopen in lagekostlanden'. Bekaert sluit de vestiging in Moen, maar zal de productiecapaciteit van de Dramix-vestiging in Tsjechië uitbreiden om 'onze positie in de Europese markt voor betonversterking veilig te stellen'.

'De sluiting van de vestiging in Moen is jammer genoeg geen verrassing voor ons. Het personeel leefde al maanden in onzekerheid', zegt Karel Hoorelbeke van de christelijke vakbond LBC in een reactie aan VRT NWS. Volgens de woordvoerder van Bekaert worden 106 banen geschrapt in Deerlijk, 70 in Moen, 44 in Zwevegem en 61 in Ingelmunster.

De staaldraadproducent heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door de stijgende gronstofprijzen. Zo werd volgens topman Taylor Amerikaanse walsdraad, een onmisbare grondstof voor Bekaert, op zes maanden tijd 60 procent duurder.

Begin maart kondigde Bekaert nog een herschikking van de raad van bestuur aan. Zo wordt het aantal leden teruggebracht van 15 naar 13. Voorzitter Bert De Graeve stelt zich bovendien niet meer verkiesbaar voor een nieuwe termijn. Het mandaat van De Graeve loopt af in mei. Hij wordt opgevolgd door Jürgen Tinggren.

Bekaert telt in België 1.900 werknemers in de vestigingen in Wetteren, Aalter, Zwevegem, Deerlijk en Ingelmunster. Wereldwijd werken er 30.000 mensen bij de staaldraadproducent.

Personeel legt het werk neer

Vrijdag roepen de vakbonden het personeel van Bekaert op tot een 24-urenstaking. Maar ook donderdag was er in de bedreigde vestiging in Moen niet veel bedrijvigheid, meldt De Krant van West-Vlaanderen. Lees verder in 'Bekaert sluit vestiging in Moen, personeel vrijdag niet aan het werk'.