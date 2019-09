Bij staaldraadproducent Bekaert is een 24 urenstaking aan de gang.

Bekaert meldt dat er woensdag wordt gestaakt in de vestigingen in Zwevegem, Moen, Deerlijk en Ingelmunster. Nagenoeg alle arbeiders volgen de staking op. De staaldraadreus kondigde in maart dit jaar een herstructurering aan waarbij 250 banen zouden worden geschrapt in ons land.

De onderhandelingen tussen het management en de vakbonden verliepen tot nu toe stroef. Daarom hebben de bonden opgeroepen tot een staking.

Donderdag staat opnieuw een vergadering gepland met directie en vakbonden bij Bekaert. Het vakbondsfront eiste van het management een signaal dat die vergadering zinvol zou zijn. Het laatste overleg eind augustus was dat volgens de vakbonden niet. Ondertussen bevestigden de vakbonden wel hun deelname aan het overleg. Toch houden ze een 24 urenstaking.

Meer toelichting over de staking bij Bekaert leest u in '24 urenstaking bij Bekaert in Zwevegem' (redactie KW)