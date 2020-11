Zeven op de tien leidinggevenden zeggen dat de klimaat- en duurzaamheidsinspanningen in hun bedrijven on hold staan vanwege de covid-19-pandemie. 80 procent wil duurzaamheid wel terug oppikken omdat ze 'een leefbare planeet' willen achterlaten voor hun kinderen.

Dat blijkt een opiniepeiling bij vijfhonderd Britse senior bedrijfsleiders. Nog volgens de peiling heeft twee derde van de Britse bedrijven hun klimaat- en duurzaamheidsinitiatieven volledig stopgezet. Daardoor zouden ze ten minste één van hun duurzaamheidsdoelstellingen niet halen. Dat komt omdat de gezondheidscrisis velen dwingt om zich te concentreren op het hoofd boven water houden.

'Voor veel bedrijven was overleven dit jaar de prioriteit', zei James Martin van de Britse Kamer van Koophandel bij de voorstelling van de resultaten afgelopen vrijdag. 'Uit ons onderzoek blijkt dat bedrijven wel schoner, groener en duurzamer willen zijn. Daarvoor is een blijvende en zichtbare samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven nodig.'

Voor de kinderen

Twee derde van de bedrijfsleiders vond dat de regering meer geld moet uittrekken voor initiatieven voor een groene economie. Premier Boris Johnson had enkele dagen voor de bekendmaking van de resultaten van de bevraging alvast een klimaatplan gelanceerd dat volgens hem 250.000 hooggeschoolde groene banen kan creëren en ondersteunen.

Gevraagd aan de bedrijfsleiders waarom ze duurzaamheid belangrijk vinden voor hun bedrijf, zei 80 procent dat ze daartoe werden aangezet door na te denken over hoe de planeet er voor hun kinderen uit zal zien.

