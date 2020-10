Het duurzaamheidsnetwerk The Shift en de natuurbehoudsorganisatie WWF lanceren vandaag 12 oktober de eerste Belgische klimaatalliantie. Bedoeling is de krachten te bundelen, en ertoe bij te dragen dat bedrijfsleiders het voortouw nemen in de overgang naar een CO2-neutrale economie en samenleving.

De 'Belgian Alliance for Climate Action' telt 52 bedrijven en publieke organisaties als lid, waaronder Danone, Solvay, Velux Belgium en De Lijn. De alliantie nodigt alle Belgische organisaties uit die hun broeikasgasuitstoot willen verminderen. Antoine Lebrun, CEO van WWF België: "Het goede nieuws is: we weten wat er moet gebeuren. En veel technologieën die we nodig hebben, bestaan al. Veel bedrijven willen ook hun verantwoordelijkheid nemen en een onderdeel worden van de duurzame toekomst."

Om die klimaatambities effectief te meten, moeten de leden zich ertoe verbinden de science based targets te gebruiken, waarvan WWF een van de mede-initiatiefnemersis. Het SBT-proces moet binnen het jaar na toetreding worden opgestart, waarna ze twee jaar hebben om hun doelstelling te laten valideren.

Marie Delvaux, directrice van The Shift, dat nu al 460 organisaties samenbrengt en het nationaal contactpunt is voor de?World Business Council for Sustainable Development?(WBCSD) en UN Global Compact (UNGC), is hoopvol. "Met de Belgian Alliance for Climate Action willen we organisaties aanmoedigen om ambitieuze klimaatdoelstellingen te formuleren. Samenwerking en kennisuitwisseling tussen organisaties is de sleutel voor het bereiken van deze klimaatdoelstellingen."

De lancering vond plaats bij d voedingsproducent Danone in Rotselaar. "De uitdagingen waar onze planeet voor staat, vragen om een holistische oplossing", vindt Emmanuel Faber, CEO van Danone. "De coronacrisis versterkt de urgentie van deze uitdagingen en benadrukt de noodzaak van een overgang naar een veerkrachtiger voedingssysteem. We moeten de voedselrevolutie samen versnellen".

De Franse multinational wil tegen 2050 CO2-neutraal zijn. Tegen 2025 wil het 100 procent circulaire verpakkingen gebruiken. Zo zijn de kleinere formaten van Evian nu al gemaakt van volledig gerecycleerd pet.

