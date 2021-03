Vorig jaar hebben meer dan 44.000 bedrijven en eenmanszaken een andere bedrijfsactiviteit opgegeven, waardoor ze opeens coronapremies konden aanvragen. Ook 6.353 'spookbedrijven', die al jaren geen echte bedrijfsactiviteiten meer uitoefenen, deden dat. Dat schrijft De Tijd Zaterdag.

De bedrijven in kwestie gaven een nieuwe NACE-code op die recht geeft op een premie. Dat achterhaalde handelsinformatiekantoor Graydon na analyses. De NACE-code omschrijft de activiteit van een bedrijf.

In totaal voegden 69.041 bedrijven en eenmanszaken vorig jaar een nieuwe NACE-code toe. 44.152 daarvan kwamen in aanmerking om een coronapremie te krijgen die ze zonder aanpassing niet kregen. Het gaat niet noodzakelijk om misbruik, maar volgens de zakenkrant zijn er aanwijzigen voor geknoei.

Er waren niet alleen de spookbedrijven. Ook 1.544 bedrijven die volgens de analyses van Graydon al voor de coronacrisis een hoog risico op fraude vertoonden, hebben een code toegevoegd waarmee ze recht krijgen op een premie. Net als 3.659 bedrijven met een 'verhoogd' risico op fraude.

Ook duizenden andere bedrijven die codes toevoegden, hebben dat mogelijk gedaan om onterecht een premie op te strijken. Die bedrijven zijn vooral in Vlaanderen en Brussel gevestigd.

In Vlaanderen is al fraude met de NACE-codes vastgesteld met ondernemingen die extra codes toevoegden, laat het kabinet van minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) weten. 'Bijvoorbeeld om als bouw­bedrijf ook een NACE-code voor een café te hebben en zo de hinderpremie te ontvangen. Een bouw­bedrijf was geen verplicht gesloten locatie, een café wel. Zo hebben we ontdekt dat een bouwbedrijf 23 aanvragen voor de hinderpremie heeft ingediend', aldus de woordvoerder.

De bedrijven in kwestie gaven een nieuwe NACE-code op die recht geeft op een premie. Dat achterhaalde handelsinformatiekantoor Graydon na analyses. De NACE-code omschrijft de activiteit van een bedrijf. In totaal voegden 69.041 bedrijven en eenmanszaken vorig jaar een nieuwe NACE-code toe. 44.152 daarvan kwamen in aanmerking om een coronapremie te krijgen die ze zonder aanpassing niet kregen. Het gaat niet noodzakelijk om misbruik, maar volgens de zakenkrant zijn er aanwijzigen voor geknoei. Er waren niet alleen de spookbedrijven. Ook 1.544 bedrijven die volgens de analyses van Graydon al voor de coronacrisis een hoog risico op fraude vertoonden, hebben een code toegevoegd waarmee ze recht krijgen op een premie. Net als 3.659 bedrijven met een 'verhoogd' risico op fraude. Ook duizenden andere bedrijven die codes toevoegden, hebben dat mogelijk gedaan om onterecht een premie op te strijken. Die bedrijven zijn vooral in Vlaanderen en Brussel gevestigd. In Vlaanderen is al fraude met de NACE-codes vastgesteld met ondernemingen die extra codes toevoegden, laat het kabinet van minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) weten. 'Bijvoorbeeld om als bouw­bedrijf ook een NACE-code voor een café te hebben en zo de hinderpremie te ontvangen. Een bouw­bedrijf was geen verplicht gesloten locatie, een café wel. Zo hebben we ontdekt dat een bouwbedrijf 23 aanvragen voor de hinderpremie heeft ingediend', aldus de woordvoerder.