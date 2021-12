Bij een tiental grote bedrijven gaat volgende week een proefproject van start om werknemers op de werkvloer tegen het coronavirus te vaccineren. Dat stond vrijdag in enkele kranten en wordt bevestigd door werkgeversorganisaties VBO en Voka.

Het gaat om grote firma's met minstens duizend werknemers die op de site werken en dus niet telewerken. Ook moeten de bedrijven een eigen medische dienst hebben. De keuze om zich te laten vaccineren, gebeurt vrijwillig.

In Vlaanderen gaat het in eerste instantie om zeven bedrijven, met name Aperam in Genk, BASF in Antwerpen, Arcelor in Gent, Janssen Pharmaceutica in Beerse, SCK in Mol, Agfa in Mortsel en Evonik in Antwerpen, zo maakte Voka vrijdag bekend.

De werkgeversorganisaties zijn opgelucht dat vaccineren op de werkvloer mogelijk wordt. Ze pleiten er ook voor om na deze proefperiode de coronavaccinaties uit te breiden naar andere bedrijven. 'Vaccineren op de werkvloer kan volwaardig geïntegreerd worden in de huidige en de toekomstige vaccinatiecampagnes', zegt Voka. Het VBO merkt al veel interesse bij kleinere bedrijven. De werkgeversorganisatie is tevreden dat de bedrijfswereld zijn steentje kan bijdragen om zoveel mogelijk mensen te beschermen tegen de oprukkende omikronvariant.

De vaccins worden aan de bedrijven geleverd door het lokale vaccinatiecentrum en toegediend door het medisch personeel van de interne bedrijfsgeneeskundige dienst. Die hebben al veel ervaring met het jaarlijks toedienen van het griepvaccin op de werkvloer, luidt het. Alle prikken worden geregistreerd in de centrale databank Vaccinnet. De privacy van de gevaccineerde medewerker blijft gegarandeerd.

