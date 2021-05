Ondernemingen die via bewust onjuiste verklaringen of foutieve informatie steun proberen te bekomen bij VLAIO, het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen, zullen voor een periode van vijf jaar kunnen worden uitgesloten van die steun. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V).

'De overgrote meerderheid van onze ondernemers en bedrijven handelt correct, maar bewust misbruik van steun kan absoluut niet door de beugel', zegt minister Crevits. 'Voor misbruik van de coronasteun hebben we de controles bij VLAIO intussen opgedreven en daarvoor extra mensen aangeworven. Momenteel zijn 14 mensen daar fulltime mee bezig', klinkt het.

Volgens De Tijd gaat het vooral om bedrijven die coronasteun binnenhaalden door een extra NACE-code - de officiële Europese code die de activiteit omschrijft - toe te voegen. Zo bleek dat een bouwbedrijf met een code voor cafés liefst 23 aanvragen deed voor een hinderpremie.

De Tijd schrijft ook dat volgens Graydon vorig jaar ongeveer 44.000 bedrijven een nieuwe code opgaven om in aanmerking te komen voor coronasteun, waaronder ruim 6.000 spookbedrijven. Het handelskantoor schat dat 10 tot 15 procent van de uitgekeerde coronasteun bij fraudeurs, bedrijven die sowieso failliet gingen, of in het misdaadmilieu terechtkomen.

De maatregel geldt voor alle steunmaatregelen en wordt nu nog beoordeeld door de Raad van State. Ondertussen legt minister Crevits de laatste hand aan een integraal inspectieplan voor de controle van de steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis.

