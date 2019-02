Bedrijfsleiders pleiten voor krachtig klimaatbeleid

Het burgerinitiatief 'Sign For My Future', werd dinsdag voorgesteld in De Munt in Brussel. Het gaat om 'het breedst gedragen klimaatinitiatief ooit in België zonder politieke signatuur en zonder commerciële insteek', zeggen de initiatiefnemers.

Vzw Klimaatmandaat, de organisatie achter 'Sign For My Future', wil met een petitie in de aanloop naar de verkiezingen in mei de volgende regeringen aanzetten om werk te maken van een leefbaar klimaat en aantonen dat er een breed draagvlak is voor een ambitieus klimaatbeleid.

Concreet stelt 'Sign For My Future' drie eisen:

een klimaatwet: een wettelijk kader, met tussentijdse doelstellingen, om voor 2050 klimaatneutraal te zijn in België en in de komende legislatuur al de nodige maatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen noemenswaardig te verminderen. Dat wettelijk kader moet uiterlijk eind december 2020 van kracht zijn.

• een investeringsplan: een krachtig en sociaal rechtvaardig investeringsplan dat alle burgers en bedrijven helpt en stimuleert om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te maken. Dat investeringsplan moet ten laatste eind 2022 in werking treden.

• een klimaatraad: een onafhankelijke evaluatie van het gevoerde beleid door een neutrale klimaatraad van experten.

'Sign For My Future' komt er na een reeks klimaatbetogingen die duizenden mensen op de been kregen, maar het idee van het initiatief ontsproot ruim twee jaar geleden al in de hoofden van Koen Verwee, voormalig CEO van De Persgroep, en Guy Weyns, directeur bij De Lijn. "Onze kinderen waren heel erg bezig met klimaat en vroegen aan ons wat wij vanuit onze verantwoordelijke functies konden bijdragen", zegt Verwee. 'We hebben toen de analyse gemaakt dat het echte probleem is dat er een beleid nodig is op lange termijn om zo'n ongelooflijke uitdaging aan te pakken. Het probleem is dat politici bang zijn om het te doen, uit vrees om electoraal afgestraft te worden. Daarom wilden we aan de politici tonen dat er wel degelijk een draagvlak is.'

Voor Verwee is het uiteindelijke doel dat 'Sign For My Future' zijn stempel kan drukken op de regeerakkoorden na de verkiezingen in mei en dat uiteindelijk 'alle politieke partijen' zich achter een ambitieus akkoord scharen. In totaal steunen alvast zowat 300 bedrijfsleiders, academici, middenveldorganisaties en figuren uit de media de oproep van 'Sign For My Future'. Het gaat om topmannen en -vrouwen van onder meer de verschillende universiteiten, 11.11.11, Bond Beter Leefmilieu, bpost, Colruyt, De Lijn, KBC, KPMG, Lidl, Mediahuis, Nationale Loterij, Proximus, Sodexo, Solvay, Telenet, Triodos, Umicore, Unilever, VRT en WWF. Ook Roularta Media Group ondersteunt het klimaatinitiatief dat dinsdag werd voorgesteld.

Roularta ondersteunt klimaatinitiatief 'Sign for my Future'. Plaats ook jouw handtekening voor een krachtig klimaatbeleid. #YesICare https://t.co/CEb8OinACr — Roularta Media Group (@Roularta) February 5, 2019

Meer informatie vindt u op www.signformyfuture.be