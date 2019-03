Bedrijfsfilantropie wordt professioneler

Kom op Tegen Kanker, Cliniclowns, Plan International,... Het aantal goede doelen is niet te tellen. We storten niet zomaar geld, we organiseren een wafelenbak, een sponsortocht of een markt met zelfgemaakte spullen. Ook bedrijven scharen zich met hun medewerkers achter dat soort initiatieven. Sommige willen daarmee hun imago verbeteren, andere willen iets terugdoen voor de maatschappij.

...