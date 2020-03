Brillenmaker EssilorLuxottica heeft al zijn fabrieken in Frankrijk gesloten wegens de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Het Frans-Italiaanse bedrijf boven bekende merken als Ray-Ban en Oakley laat verder weten dat zijn eerder uitgesproken verwachtingen voor 2020 de prullenbak in kunnen.

EssilorLuxottica zegt dat de verkopen in januari en februari nog een solide groei lieten zien. Maar naarmate het virus zich in maart verder over de wereld verspreidde, zag het bedrijf de omzet snel teruglopen. De verwachting is dat die daling zich voorlopig doorzet, waardoor ook de winstgevendheid wordt geraakt. Het is nog te vroeg voor een nieuwe jaarprognose.

Ondanks de sluiting van de Franse fabrieken gaat de productie door. Het bedrijf beschikt over productiefaciliteiten over de hele wereld. De fabrieken in China bijvoorbeeld draaien inmiddels weer op volle toeren en hebben nog reservecapaciteit beschikbaar. EssilorLuxottica is de beoogde nieuwe eigenaar van het aan de beurs in Amsterdam genoteerde optiekbedrijf GrandVision, uitbater van ketens als Pearle en Eyewish. Maar die overname laat nog op zich wachten.

De Europese Commissie is bezig met een diepgravend onderzoek naar de gevolgen voor de concurrentie op de brillenmarkt.

EssilorLuxottica zegt dat de verkopen in januari en februari nog een solide groei lieten zien. Maar naarmate het virus zich in maart verder over de wereld verspreidde, zag het bedrijf de omzet snel teruglopen. De verwachting is dat die daling zich voorlopig doorzet, waardoor ook de winstgevendheid wordt geraakt. Het is nog te vroeg voor een nieuwe jaarprognose. Ondanks de sluiting van de Franse fabrieken gaat de productie door. Het bedrijf beschikt over productiefaciliteiten over de hele wereld. De fabrieken in China bijvoorbeeld draaien inmiddels weer op volle toeren en hebben nog reservecapaciteit beschikbaar. EssilorLuxottica is de beoogde nieuwe eigenaar van het aan de beurs in Amsterdam genoteerde optiekbedrijf GrandVision, uitbater van ketens als Pearle en Eyewish. Maar die overname laat nog op zich wachten. De Europese Commissie is bezig met een diepgravend onderzoek naar de gevolgen voor de concurrentie op de brillenmarkt.