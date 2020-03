Becton Dickinson, een medisch bedrijf dat ziekenhuizen voorziet van spuiten, naalden, katheters en infuuspompen, heeft een nieuwe test die sneller uitsluitsel geeft of een patiënt het coronavirus heeft opgelopen.

Becton Dickinson (BD) is een Amerikaans bedrijf dat medische hulpmiddelen, instrumentensystemen en reagentia produceert. Het heeft een Europees distributiecentrum in Temse en zijn Benelux-hoofdkantoor in Erembodegem. Het voorziet ziekenhuizen van onder meer spuiten, infuuspompen en reagentia. "Per seconde komen 20 patiënten in aanraking met onze producten", stelt CEO Alexander Alonso. "Onze impact op de zorgsector is groot, en dat varieert van eenvoudige tot heel technologische zorg. Denk aan de toediening van medicatie via spuiten en katheters, maar evengoed aan microbiologische diagnostiek."

Vooral in dat laatste domein onderscheidt BD zich in deze crisis. "Het is cruciaal dat de triage van patiënten goed verloopt. We zitten ook nog in de 'gewone' griepperiode, dus als mensen zware griepsymptomen vertonen, is het heel belangrijk te weten of het gaat om het coronavirus, een gewone griep of een andere aandoening. We hebben een moleculaire test ontwikkeld, die de diagnose van corona stelt in 2,5 uur. Het gaat om een test die in een labo moet worden uitgevoerd. Meestal duurt de ontwikkeling van zo'n test al snel een jaar, omdat je met harde data moet kunnen bewijzen dat hij werkt. Maar we zijn meteen gestart toen de hel losbrak in China, en hebben daar al heel veel klinische data verzameld. Onze test is relatief eenvoudig, gebruiksvriendelijk en compatibel met onze installaties die al jarenlang in de labo's en de ziekenhuizen staan."

Alonso beklemtoont dat deze test in niets te vergelijken valt met de 'zelftests' die via het internet circuleren. "Mensen denken dan dat ze negatief zijn, terwijl die tests waardeloos zijn. Heel gevaarlijk."

Productie opdrijven

BD heeft al een aantal testkits geleverd aan Belgische ziekenhuizen. Net op tijd, nu de toevloed van patiënten groeit en nog sneller moet worden beslist wie in quarantaine moet. "De ontwikkeling van de test is één ding, nu is het zaak onze productie op te voeren, om aan alle noden te voldoen, niet enkel in België maar wereldwijd. Ook het pre-analysemateriaal, dat gebruikt wordt voor die tests, wordt schaars. Er is een grote nood aan afnamemateriaal, zoals swabs, een soort oorstokje om in de neus of keel een stukje slijm af te nemen. We proberen ook de productie daarvan op te drijven, samen met andere partners."

Becton Dickinson wil natuurlijk de veiligheid van zijn eigen personeel verzekeren, ook en vooral om de continuïteit te kunnen waarborgen. Alonso: "Als BD nu een week dicht zou gaan, dan sterven er mensen. Wij bevoorraden België en nagenoeg de hele Europese gezondheidsmarkt vanuit ons Europees distributiecentrum in Temse en vanuit Olen. Zo leveren we ook infuuspompen die je op intensieve zorg vindt. Als het volume aan patiënten op intensieve zorg blijft stijgen, zullen we extra pompen moeten installeren."

