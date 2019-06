Chemiereus Bayer investeert 5 miljard euro in de ontwikkeling van alternatieven voor glyfosaat, een omstreden bestanddeel van onkruidverdelgers. Het Duitse concern wil telers uiteindelijk meer keuze bieden bij de bestrijding van onkruid.

Glyfosaat staat in een kwaad daglicht na rechtszaken van mensen die zeggen kanker te hebben gekregen van het middel Roundup, waar de stof een ingrediënt van is. Roundup kwam via de recente overname van eigenaar Monsanto in de schoot van Bayer, dat hierdoor ook de bijbehorende miljardenclaims voor de kiezen krijgt.

Bayer is niet van plan te stoppen met de productie en verkoop van glyfosaat. Zo treft het bedrijf voorbereidingen om het middel later dit jaar opnieuw te laten registreren voor een vergunning in de Europese Unie. Bayer wil naar eigen zeggen transparanter zijn over dat proces en nodigt wetenschappers, journalisten en non-gouvernementele organisaties uit mee te werken aan bijbehorend onderzoek.