Ondanks goede resultaten en de verhoging van de jaarprognose, boekt de Duitse chemiereus Bayer in het tweede kwartaal een nettoverlies van 298 miljoen euro. Het verlies hangt samen met een mogelijke schikking in de Monsanto-zaak tegen de Amerikaanse staat Oregon. Dat meldt Bayer donderdag in een persbericht. In dezelfde periode vorige jaar tekende het chemieconcern een verlies van 2,36 miljard euro op.

In het tweede kwartaal steeg de totale omzet van Bayer met ruim 18 procent tot 12,81 miljard euro, waarbij gunstige wisselkoersen ook een grote rol speelden. Zonder eenmalige posten, belastingen en rentebetalingen bedroeg de winst 2,3 miljard euro, bijna 41 procent meer dan in het tweede kwartaal van 2021.

Het nettoverlies van 298 miljoen euro is te wijten aan afschrijvingen op bepaalde onderdelen en een lopende vervuilingszaak in de Verenigde Staten. De Amerikaanse staat Oregon beschuldigt Monsanto, een bedrijf dat opging in Bayer, van vervuiling met de kankerverwekkende chemicaliën gekend als PCB's. In het kader van lopende onderhandelingen voor een schikking met de staat Oregon heeft Bayer in het tweede kwartaal een provisie van 694 miljoen euro aangelegd.

Toch blijft Bayer naar eigen zeggen optimistisch voor de rest van 2022. Voor het hele jaar rekent het bedrijf op een omzet tussen 47 en 48 miljard euro, minstens een miljard euro meer dan de vorige raming.

In een toelichting op de cijfers gaf Bayer aan geen grote problemen te verwachten als de gascrisis in Europa verergert. Mocht Moskou de gaskraan dichtdraaien, kan het chemieconcern terugvallen op een aantal maatregelen. 'Vanuit technisch oogpunt zijn we goed voorbereid om onze afhankelijkheid van aardgas aanzienlijk te verminderen door over te schakelen op alternatieve en hernieuwbare energiebronnen. We hebben tevens programma's gelanceerd om energie te besparen en hebben onze voorraden van producten waar mogelijk opgebouwd', zegt CEO Werner Baumann.

