De Duitse chemiereus BASF verkoopt zijn aandeel in het Amerikaanse chemiebedrijf Solenis, dat ook in ons land gevestigd is. Samen met het Amerikaanse investeringsfonds Clayton Dubilier & Rice (CD&R), dat mee investeerde in Solenis, werd een akkoord gesloten voor de verkoop aan het Amerikaanse investeringsfonds Platinum Equity. Dat deelde BASF dinsdag mee. Solenis produceert vooral chemicaliën voor waterbehandelingen.

Bij de transactie wordt uitgegaan van een ondernemingswaarde van 5,25 miljard dollar, ongeveer 4,4 miljard euro, klinkt het. Daarin zit een netto financiële schuld vervat van ongeveer 2,5 miljard dollar. De transactie moet voor het einde van 2021 rond zijn. Platinum Equity zegt dat het voor het jaareinde Solenis ook wil fuseren met sectorgenoot Sigura.

BASF heeft momenteel een aandeel van 49 procent in Solenis. Het bedrijf, met hoofdzetel in het Amerikaanse Wilmington, ontsproot in 2019 uit een fusie tussen een door CD&R gekochte onderneming en onderdelen van BASF. Solenis stelt ruim 5.200 werknemers tewerk en boekte een omzet van 2,8 miljard jaar in boekjaar 2020 (eind september).

Solenis België heeft zijn hoofdzetel in Elsene. De vestiging in Wommelgem is belangrijk voor onderzoek en ontwikkeling, zo meldt de bedrijfssite.

Bij de transactie wordt uitgegaan van een ondernemingswaarde van 5,25 miljard dollar, ongeveer 4,4 miljard euro, klinkt het. Daarin zit een netto financiële schuld vervat van ongeveer 2,5 miljard dollar. De transactie moet voor het einde van 2021 rond zijn. Platinum Equity zegt dat het voor het jaareinde Solenis ook wil fuseren met sectorgenoot Sigura.BASF heeft momenteel een aandeel van 49 procent in Solenis. Het bedrijf, met hoofdzetel in het Amerikaanse Wilmington, ontsproot in 2019 uit een fusie tussen een door CD&R gekochte onderneming en onderdelen van BASF. Solenis stelt ruim 5.200 werknemers tewerk en boekte een omzet van 2,8 miljard jaar in boekjaar 2020 (eind september).Solenis België heeft zijn hoofdzetel in Elsene. De vestiging in Wommelgem is belangrijk voor onderzoek en ontwikkeling, zo meldt de bedrijfssite.