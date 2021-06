De Duitse chemiereus BASF koopt een belang van net geen 50 procent in een nieuw windmolenmark dat energiebedrijf Vattenfall gaat neerpoten in het Nederlandse deel van de Noordzee. De turbines zullen de grote Antwerpse site van BASF van stroom voorzien, meldt het bedrijf donderdag.

BASF telt 300 miljoen euro neer voor het belang van 49,5 procent in het offshore park dat zowat 18 kilometer voor de kust van Den Haag en Leiden moet komen. BASF betaalt ook voor de bouw van de turbines. Hierdoor is er sprake van een totale investering van 1,6 miljard euro.

Windpark Hollandse Kust Zuid moet volgens Vattenfall het grootste ter wereld worden. Eens op volle kracht, naar verwachting in 2023, zullen 140 turbines goed zijn voor capaciteit van 1,5 gigawatt (GWh). Het park zal naar eigen zeggen het eerste commerciële offshore windmolenpark zijn dat er komt zonder prijssubsidies voor de opgewekte elektriciteit.

BASF wil de duurzame energie van de windmolens gebruiken voor nieuwe technologieën die de uitstoot van broeikasgassen bij de productie van chemicaliën verminderen. Een groot deel van de stroom gaat naar het chemiecomplex in Antwerpen. Die geldt als de grootse chemiesite van het land en als de op één na grootste van de hele Duitse groep.

Klimaatdoelstellingen

Om internationale klimaatdoelstellingen te halen moeten industriebedrijven voor veel technologieën alternatieven verzinnen waarbij geen of minder CO2 vrijkomt. BASF zegt dat windmolenparken op zee een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van de eigen uitstoot. Het bedrijf hoopt de hernieuwbare energie bijvoorbeeld in te zetten bij de productie van 'groene' waterstof. Ook voor het zogeheten stoomkraken, waarbij op hoge temperatuur basischemicaliën worden gemaakt, zou windenergie uitkomst bieden.

Vorige maand kondigde BASF reeds een gelijkaardige deal in eigen land aan. BASF en stroomproducent RWE slaan de handen in elkaar voor de bouw van een windmolenpark met een capaciteit van 2 gigawatt in het Duitse deel van de Noordzee, voor de Noord-Duitse kust.

Reactie minister Van der Straeten

De operationele Belgische windmolenparken hebben samen een capaciteit van ruim 2,2 gigawatt. 'Wat BASF doet, is helemaal in lijn met onze toekomstvisie: de switch naar 100 procent hernieuwbaar', reageert minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). "De alliantie tussen zware industrie en groene energie is wat we nodig hebben en die maken we mee mogelijk dankzij het investeringsmechanisme. Offshore windparken spelen een cruciale rol in het aanleveren van de vereiste hoeveelheden hernieuwbare energie tegen een competitieve prijs", aldus de minister.

