In Antwerpen legt chemiereus BASF een aantal productieprocessen stil of vermindert de capaciteit omdat het voorlopig geen leveringen meer doet aan het meststoffenbedrijf EuroChem, dat eveneens op de BASF-site is gevestigd.

EuroChem is het voorwerp van het Europese sanctiebeleid tegen Russische oligarchen, aangezien de Russische miljardair Andrej Melnitsjenko er bestuurder en eigenaar is (of was).

In een reactie noemt BASF het 'de eerste prioriteit' om het Europese sanctiebeleid te volgen. 'Er zijn verschillende productiestromen tussen BASF en EuroChem, onder meer van ammoniak', zegt woordvoerster Fanny Heyndrickx.

'Dat mag nu niet meer. We zijn momenteel de situatie aan het bekijken, maar we nemen al maatregelen om bepaalde productieprocessen terug te schroeven. Intussen zoeken we naar mogelijke alternatieven om onze producten toch nog ergens anders naartoe te brengen', klinkt het.

EuroChem maakte donderdag bekend dat Melnitsjenko zijn positie als bestuurder heeft opgegeven en zich heeft teruggetrokken als 'main beneficiary' van het bedrijf. Op welke manier dat laatste gebeurt en of dat betekent dat de miljardair zijn band met EuroChem volledig heeft doorgeknipt, is niet bekend. Voorlopig zou de communicatie van EuroChem er nog niet toe hebben geleid dat het niet langer onder de Europese sancties valt.

