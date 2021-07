Landskampioen Club Brugge heeft een nieuwe investeerder. Het Amerikaanse investeringsfonds Orkila Capital - ook eigenaar van de Ironman - zorgt voor een kapitaalinjectie van 20 miljoen euro. In maart moest de voetbalclub een beursgang nog afblazen.

Voorzitter Bart Verhaeghe, ceo Vincent Mannaert, Jan Boone en Peter Vanhecke bundelen hun aandelen in Grizzly Sports NV, dat samen bijna 72 procent van de aandelen heeft.

Daarnaast zet Club een belangrijke internationale stap door Orkila Capital aan boord te halen. Dat Amerikaanse investeringsfonds heeft meer dan vijftien jaar ervaring in sport, media, entertainment en B2C-markten in Europa en de Verenigde Staten. Orkila zal Club Brugge helpen om verder te groeien in digitalisering, intellectuele eigendom en contentontwikkeling alsook in direct-to-consumerstrategieën.

"Orkila Capital zorgt voor een kapitaalinjectie van 20 miljoen euro om Club zowel sportief als op het vlak van merkbeleving te versterken", klinkt het in een persbericht. "Daarnaast neemt de investeringsgroep aandelen over van de bestaande aandeelhouders voor een totale waarde van 30 miljoen euro. Hierdoor zal Grizzly Sports NV 71,89 procent van de Club Brugge-aandelen blijven behouden en verwerft Orkila Capital 23,26 procent van de aandelen."

215 miljoen euro

De deal waardeert Club Brugge nu op ongeveer 215 miljoen euro. Dat ligt in de lijn van de waardering waarmee het uiteindelijk naar de beurs probeerde te trekken. Maar het ligt wel nog altijd een stuk lager dan de eerste waarderingen van 400 à 500 miljoen euro die circuleerden na het bekendmaken van de beursplannen.

"Ik ben zeer trots om vandaag een zeer duidelijke, stabiele en mooie toekomst voor Club Brugge te kunnen aankondigen", reageert voorzitter Bart Verhaeghe. "Ik ben ervan overtuigd dat onze ervaring in het internationale voetbal, gecombineerd met de uitvoerige expertise van Orkila met hun uitgebreid portfolio, een stabiele basis vormen om onze groei te consolideren in een snel veranderende voetbal- en businesswereld."

"Orkila Capital voegt met deze transactie Club Brugge toe aan hun portfolio van leading global brands waaronder Ironman, Superstruct Entertainment (eigenaar van muziekfestivals zoals Sziget en Zwarte Cross), Recognition Media (eigenaar van The Webby Awards), Oatly (wereldleider in havermelk) en vele anderen", zo luidt het verder in het persbericht.

Strategische vergissing

Het is opvallend dat de deal een combinatie vormt van een kapitaalverhoging en een verkoop van bestaande aandelen. Bij de mislukte beursgang ging het nog louter om een verkoop van bestaande aandelen, wat veel waarnemers als een strategische vergissing zagen. De huidige deal versterkt ook de financiële slagkracht van Club Brugge en komt niet alleen ten goede van de bestaande aandeelhouders.

Het is nog niet duidelijk met welk tijdsperspectief Orkila Capital ingestapt is. Als minderheidsaandeelhouder, die geen controle heeft op de strategische beslissingen van de club, zit het fonds in een vrij oncomfortabele positie, tenzij Orkila Capital ook al een exitstrategie bedongen heeft. Mogelijk is deze deal daarom een tussenstap naar een nieuwe poging tot beursgang.

Club Brugge versterkt eigenaarsstructuur met het oog op toekomstige groei.



