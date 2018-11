Bart Vanhaeren (ex-KBC Securities) haalt 2 miljoen euro op met start-up Investsuite

Mede dankzij zijn ervaring en netwerk als investeerder haalde Investsuite van medeoprichter Bart Vanhaeren in snel tempo zaaikapitaal op. Dat moest ook, want de markt van wealth management is in volle verandering. Het eerste product is een robotadviseur.