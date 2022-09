Bart De Smet (Ageas, VBO) wordt bestuurder bij de Pro League

Tijdens de eerste algemene vergadering van de Pro League in het nieuwe seizoen 2022-2023 zijn maandag in Brussel de leden van de vernieuwde raad van bestuur verkozen. Dat maakt de Pro League bekend in een persbericht. De raad kromp van acht zitjes naar zes en telt nu ook twee onafhankelijke leden. Bart De Smet en Isabelle Mazzara nemen die plaatsen in.

