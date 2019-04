Barco is optimistischer voor het huidige boekjaar na een eerste kwartaal waarin de omzet met 8,4 procent steeg.

De Kortrijkse beeldvormingsspecialist klokte in de periode januari-maart af op 242,8 miljoen euro omzet. Dat is beter dan verwacht. Analisten hadden gemiddeld 236,7 miljoen euro vooropgesteld. In alle divisies was er groei.

Daarbij boekte Barco 269 miljoen euro aan bestellingen, of een stijging met 10 procent tegenover een jaar eerder. Het orderboekje had eind maart een volume van 341 miljoen euro (+12,4 procent).

CEO Jan De Witte toont zich woensdag in het kwartaalbericht tevreden over de cijfers. 'We realiseren nu terug groei, terwijl we verder blijven werken om van Barco een duurzaam winstgevend groeibedrijf te maken.'

Het bedrijf verhoogt daarom de prognoses. Bij stabiele wisselkoersen en stabiel mondiaal economisch klimaat, verwacht Barco een "mid-single tot high-single digit omzetgroei" (tussen 5 en 10%, nvdr) voor het volledige jaar, met daarbij een verdere groei van de winst voor intresten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen (ebitda) en ebitda-marge.

In februari stelde het bedrijf nog zowat vijf procent omzetgroei (mid-single digit) voorop en meer winst.