De activiteiten van Barco komen op toerental en de reorganisatie van begin dit jaar is goed gevorderd. Jan De Witte, de CEO van de projectoren- en beeldverwerkingsspecialist, wil overal groeien, maar hoopt vooral op een sprong voorwaarts in China.

Barco gaf afgelopen donderdag een update over zijn strategie voor de komende jaren aan analisten en grote investeerders. "Onze motor krijgt weer kracht van alle cilinders", zei CEO Jan De Witte. De entertainmentdivisie, de grootste afdeling in omzet, heeft net zijn nieuwe laserprojector gepresenteerd. De enterprise-afdeling kan nog een tijd voort surfen op het succes van Clickshare, waarmee je draadloos kan presenteren in vergaderzalen, en er zitten nieuwe initiatieven in de pijplijn van de medische afdeling.

Ook de gehaalde doelstelling voor de winst is een reden voor het grotere zelfvertrouwen van Barco. In nog geen drie jaar krikte het zijn brutobedrijfswinst op van 8 naar 12 procent van de omzet. Jan De Witte had zich bij zijn aanstelling eind 2016 als CEO tot 2020 gegeven om die grens te bereiken. Bij de jongste kwartaalresultaten had De Witte al aangegeven de winstdoelstellingen te verhogen en hij herhaalde dat op de Capital Markets Day. "Of het nu economisch goed of slecht gaat, we moeten een gezonde 14 procent ebitda als bodem nemen. Tegen 2022 mikken we op een ebitda tussen 14 en 17 procent. Daarmee zitten we op een gezond en concurrentieel niveau in onze sector", zegt De Witte.

Betere uitvoering

Barco zag de voorbije jaren de omzet wel stagneren rond een miljard euro. Dit jaar verwacht hij weer te groeien met ongeveer 5 procent. "We kozen ervoor even wat omzetgroei op te offeren en te focussen op onze rendabiliteit. Een inefficiënt bedrijf dat groeit, ligt later met zichzelf in de knoop. Het is beter eerst een gezonder bedrijf te creëren. We halen sneller dan verwacht onze doelstellingen, maar dat was niet gemakkelijk. Je zou kunnen stellen dat Barco blijkbaar meer potentieel heeft dan we vooraf dachten. Ik ben heel trots op het team. We hebben gedaan wat we hadden beloofd. Barco heeft altijd al zeer goede ideeën gehad, we hebben vooral gewerkt aan een betere uitvoering. Dat heeft onze winstgroei versneld. Het heeft veel werk en focus van de hele organisatie gekost. Er is ook een herstructurering aan de gang (waarbij ongeveer 240 banen worden geschrapt, nvdr) en die is voor 80 procent achter de rug."

Het topmanagement belichtte in de presentaties uitgebreid het potentieel van China. In vergelijking met de Europese of de Amerikaanse markt ziet Barco in zijn segmenten nog groeikansen voor het marktaandeel. Om de snel gegroeide middenklasse van 300 miljoen Chinezen te bedienen blijft de overheid er massaal investeren in infrastructuur en gezondheidszorg. Het opende onlangs een en productieafdeling en een afdeling voor onderzoek en ontwikkeling in China voor de healthcaredivisie. Ondanks die verankering in China vreest De Witte niet echt de gevolgen van een escalerend handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten. "We voelen nu nog geen impact", zegt De Witte. "We zijn er wel op voorbereid onze productie en andere activiteiten zo weinig mogelijk hinder te laten ondervinden als het escaleert."