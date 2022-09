De banken in ons land hoeven voorlopig geen extra spaarpot voor slechtere tijden aan te leggen. Dat heeft de Nationale Bank (NBB) beslist.

De 'contracyclische kapitaalbuffer' is een spaarpotje dat de banken in goede tijden moeten aanleggen, voor als het economisch minder goed zou gaan. In die spaarpot zat een miljard euro, maar tijdens de coronacrisis werd die buffer vrijgegeven, om de banken wat extra ademruimte te geven.

De centrale bank beslist elk kwartaal of de buffer weer kan worden aangelegd. Maar, zo communiceert de NBB donderdag, ook voor het vierde kwartaal wordt die contracyclische kapitaalbuffer gehandhaafd op nul procent. De Nationale Bank wil er zo voor zorgen dat 'de Belgische banken hun ruime vrije kapitaalmiddelen volledig flexibel kunnen gebruiken om de reële economie te ondersteunen'.

De NBB dringt er bij de banken ook op aan in de huidige context van grote onzekerheid 'om voorzichtig te blijven in hun beslissingen inzake dividenden en andere soorten winstuitkeringen'.

