De banken dreigen 258 miljoen euro te verliezen aan een ondergang van FNG, het moederbedrijf van schoenenketen Brantano en verschillende modeketens. Dat bericht De Tijd dinsdag.

De noodlijdende modegroep FNG had eind 2019 voor 258 miljoen euro schulden bij de banken BNP Paribas Fortis, ING, Belfius en ABN AMRO. Inclusief obligatie- en leaseschulden was de schuldenberg van FNG 734 miljoen euro hoog.

De grootste blootstelling, zowat 75 miljoen, heeft BNP Paribas Fortis. ING leende 65 miljoen euro, ABN AMRO en Belfius elk 50 miljoen euro.

De schade kan nog oplopen, want FNG kreeg eind april voor 20 miljoen euro noodkredieten. Van welke bank(en) dat geld kwam, wil het bedrijf niet zeggen.

Naast de financiële schade riskeren de banken volgens De Tijd ook imagoschade op te lopen. 'Het is niet ondenkbaar dat een bank als Belfius schadeclaims krijgt van mensen aan wie ze FNG-obligaties verkocht', zegt een waarnemer. 'Banken moeten risico's nemen. Als ze de vinger op de knip houden, bestaat de kans dat goede bedrijven geen krediet krijgen. Maar zoals Belfius leningen geven én obligaties verkopen én zelf aandelen kopen, daar zijn vraagtekens bij te plaatsen.'

De noodlijdende modegroep FNG had eind 2019 voor 258 miljoen euro schulden bij de banken BNP Paribas Fortis, ING, Belfius en ABN AMRO. Inclusief obligatie- en leaseschulden was de schuldenberg van FNG 734 miljoen euro hoog. De grootste blootstelling, zowat 75 miljoen, heeft BNP Paribas Fortis. ING leende 65 miljoen euro, ABN AMRO en Belfius elk 50 miljoen euro. De schade kan nog oplopen, want FNG kreeg eind april voor 20 miljoen euro noodkredieten. Van welke bank(en) dat geld kwam, wil het bedrijf niet zeggen. Naast de financiële schade riskeren de banken volgens De Tijd ook imagoschade op te lopen. 'Het is niet ondenkbaar dat een bank als Belfius schadeclaims krijgt van mensen aan wie ze FNG-obligaties verkocht', zegt een waarnemer. 'Banken moeten risico's nemen. Als ze de vinger op de knip houden, bestaat de kans dat goede bedrijven geen krediet krijgen. Maar zoals Belfius leningen geven én obligaties verkopen én zelf aandelen kopen, daar zijn vraagtekens bij te plaatsen.'