Het businessangelnetwerk BAN Vlaanderen lanceert zijn derde fonds, waarvoor het 19,5 miljoen euro kapitaal ophaalde. Met dat fonds, Angelwise gedoopt, speelt het in op de toegenomen vraag naar zaaigeld in Vlaanderen. Reginald Vossen, algemeen directeur van BAN Vlaanderen, geeft toelichting.

Angelswise telt 88 investeerders. De investeringsmaatschappij PMV en het Centrum voor Ondersteuning van digitale Innovatie (COI) zijn de twee kerninvesteerders. Beide organisaties leveren elk 5 miljoen euro. Daarnaast stappen 84 businessangels uit het netwerk van BAN in het fonds, samen goed voor 9 miljoen. BAN Vlaanderen en Angelwise Beheer zijn de twee andere partijen die investeerden. Angelwise Beheer is de vennootschap die Angelwise zal beheren, met Marc Mommaerts en Jan Vorstermans als fondsmanagers.

"Dit is het grootste van de drie fondsen van BAN, het vorige dateerde alweer van 2012", zegt Reginald Vossen, algemeen directeur van BAN Vlaanderen. "We haalden 19,5 miljoen euro op. Het plan is later nog een tweede closing te doen voor dit fonds, maar 20 miljoen is de maximumgrootte waar we ons willen aan houden. Er komt dus maximum nog zo'n 500.000 bij." Vossen hoopt dat de eerste investering er in het voorjaar al aankomt. Het fonds mikt op investeringen in zo'n twintig bedrijven de komende vijf jaar. De investeringen starten vanaf 100.000 euro, met de mogelijkheid tot vervolginvesteringen. Die kunnen oplopen tot 3 miljoen euro per bedrijf. De doelgroep zijn vooral, maar niet uitsluitend, ICT-bedrijven.

Reginald Vossen zag hoe de afgelopen jaren, net door het succes van het Belgische tech-ecosysteem, er een gat viel voor bedrijven op zoek naar zaaikapitaal. "Er kwamen veel grotere fondsen bij die zich richten op start-ups die internationaal groeien", analyseert Reginald Vossen. "We zagen een exponentiële stijging van investeringen van meer dan 3 miljoen euro. Maar de investeringen onder de 500.000 daalden. Er ontstond een kloof, die businessangels alleen niet kunnen dichten. Zij kunnen wel 100, 200 à 300.000 euro investeren, maar voor grotere bedragen van 700.000 à 1 miljoen wordt een deal complexer. Er moest een nieuwe motor komen om te kunnen doorinvesteren in bedrijven tot 3 miljoen."

Angelwise wil die motor worden. Het is opgezet als co-investeringsfonds. "De businessangels moeten de leiding blijven nemen", zegt Reginald Vossen. "Angelwise volgt de dossiers die bij BAN binnenstromen mee op en kan mee investeren. We geven eigenlijk meer slagkracht aan onze businessangels doordat er een groot fonds naast komt. Bovendien, dat mag je niet vergeten, is het altijd de ondernemer die beslist met welke investeerders hij in zee gaat." BAN Vlaanderen investeert immers zelf niet in start-ups, maar ziet zich als de tussenpersoon tussen ondernemers en businessangels.

