Balta verkoopt zijn tapijtendivisie Rugs en twee Britse divisies, Residential polypropyleen en Non-Woven, aan het Britse bedrijf Victoria. Dat melden beide bedrijven maandag. Ook de merknaam Balta verhuist naar de Britten.

Victoria en Balta hadden vorige week al bevestigd dat ze gesprekken voerden, nadat informatie was uitgelekt in De Standaard. Victoria wordt geleid door Philippe Hamers, die tot 2016 bij Balta actief was.

Nu is er officieel een akkoord. Victoria neemt drie onderdelen van Balta over: Rugs, dat gewone tapijten maakt, de divisie Non-Woven waar naaldvilt voor onder meer rode lopers wordt gemaakt en de afdeling Residential polypropyleen, die kamerbreed tapijt maakt. Die laatste afdeling produceert voornamelijk voor de Britse markt.

De productie van de betrokken divisies zit verspreid over verschillende vestigingen in West- en Oost-Vlaanderen en Turkije. Er zijn ook distributiecentra in de Verenigde Staten. Er werken circa 2.500 mensen, van wie 1.650 in België. Zij behouden na de verkoop hun loon- en arbeidsvoorwaarden, benadrukt Balta. Er zijn ook geen ontslagen gepland.

Balta - dat na de verkoop een andere naam krijgt - houdt nog circa 1.150 werknemers over, van wie 750 in België. Ook daar is het de bedoeling dat iedereen aan boord blijft, zegt een persverantwoordelijke van Balta.

Victoria zal bij afronding van de deal, wellicht in april, circa 138 miljoen euro in cash betalen. De overgenomen activiteiten dragen een schuld van 57 miljoen euro die mee wordt overgenomen.

Balta-CEO Cyrille Ragoucy zegt dat wat overblijft van zijn bedrijf een sterkere kasstroom en balans zal hebben, en ook een verminderd risicoprofiel. Daardoor 'zullen wij kunnen investeren in groei en onze positie op alle markten kunnen versterken', klinkt het.

Philippe Hamers, CEO van Victoria, ziet 'aanzienlijke waarde' in de overname voor de aandeelhouders van Victoria. 'De karpettendivisie is al vele jaren zeer succesvol en er zijn zeer belangrijke operationele synergieën tussen de vasttapijtdivisie en de bestaande activiteiten van Victoria.'

