Verzekeraar Baloise koopt de portefeuille van schadeverzekeringen van Athora Belgium voor 60 miljoen euro. Athora Belgium gaat zich concentreren op levensverzekeringen.

Baloise Insurance neemt zo meer dan 360.000 verzekeringspolissen over en zal na de overname tot de Belgische top 4 op het vlak van schadeverzekeringen behoren, klinkt het. Baloise verwacht de transactie te kunnen afronden in de loop van het tweede kwartaal van 2020.

'Na de overname van Fidea eerder dit jaar, is dit een nieuwe stap in onze strategie om verder te groeien in kernlanden zoals België en in het bijzonder in schadeverzekeringen', zegt Baloise-topman Henk Janssen. "Athora werkt - net als Baloise Insurance - met onafhankelijke makelaars. Onze activiteiten zijn zeer complementair. Zo versterken we onder andere gevoelig onze positie in het zuiden van het land.'

Alle medewerkers van het overgenomen departement en een aantal van ondersteunende diensten, gaan over naar Baloise Insurance. In totaal gaat het om ongeveer 160 mensen. Ze behouden hun arbeidsvoorwaarden.