De oorlog in Oekraïne en de stijgende energiekosten zullen leiden tot belangrijke prijsverhogingen. Dat is de verwachting van La Lorraine Bakery Group, de grootste bakkersgroep van het land.

La Lorraine - onder meer eigenaar van broodjesketen Panos - boekte vorig jaar een omzet van 885 miljoen euro. Dat is 19 procent meer dan in 2020 en ook 5 procent hoger dan het precoronajaar 2019. De bedrijfswinst (ebitda) steeg 29 procent tot 112 miljoen euro. Netto bleef daar 25 miljoen euro van over.

Topman Guido Vanherpe heeft het over een succesvolle comeback na een moeilijk coronajaar 2020. Ook in 2021 was er tegenwind, met nieuwe lockdowns en onverwachte prijsstijgingen in het najaar. Voor dit jaar verwacht het familiebedrijf - dat met 4.300 werknemers actief is in meer dan 30 landen - een sterke stijging van de omzet als gevolg van een belangrijke volumegroei en de impact van 'beduidende' prijsstijgingen.

La Lorraine verwacht dat de prijsstijgingen van grondstoffen, verpakkingsmateriaal, energie en lonen zich immers zullen doorzetten in 2022. De bakkersgroep wil dat zo veel mogelijk doorrekenen via prijsverhogingen. In het bijzonder de oorlog in Oekraïne - een belangrijke producent van tarwe, maïs en zonnebloemolie - zorgt voor onzekerheid in de sector, klinkt het. 'Bevoorradingsonzekerheid, net als de onzekerheid rond energie, zorgen voor prijsstijgingen. Dit zal ongetwijfeld leiden tot belangrijke prijsverhogingen van eindproducten naar klanten en consumenten', aldus het bedrijf in een persbericht.

Tekorten verwacht de groep niet. 'Behalve deze nooit geziene prijsstijgingen zijn er voorlopig geen indicaties dat er in West-, Centraal- en Oost-Europa belangrijke tekorten zullen optreden in basisgrondstoffen zoals tarwe en boter', klinkt het.

La Lorraine - onder meer eigenaar van broodjesketen Panos - boekte vorig jaar een omzet van 885 miljoen euro. Dat is 19 procent meer dan in 2020 en ook 5 procent hoger dan het precoronajaar 2019. De bedrijfswinst (ebitda) steeg 29 procent tot 112 miljoen euro. Netto bleef daar 25 miljoen euro van over. Topman Guido Vanherpe heeft het over een succesvolle comeback na een moeilijk coronajaar 2020. Ook in 2021 was er tegenwind, met nieuwe lockdowns en onverwachte prijsstijgingen in het najaar. Voor dit jaar verwacht het familiebedrijf - dat met 4.300 werknemers actief is in meer dan 30 landen - een sterke stijging van de omzet als gevolg van een belangrijke volumegroei en de impact van 'beduidende' prijsstijgingen. La Lorraine verwacht dat de prijsstijgingen van grondstoffen, verpakkingsmateriaal, energie en lonen zich immers zullen doorzetten in 2022. De bakkersgroep wil dat zo veel mogelijk doorrekenen via prijsverhogingen. In het bijzonder de oorlog in Oekraïne - een belangrijke producent van tarwe, maïs en zonnebloemolie - zorgt voor onzekerheid in de sector, klinkt het. 'Bevoorradingsonzekerheid, net als de onzekerheid rond energie, zorgen voor prijsstijgingen. Dit zal ongetwijfeld leiden tot belangrijke prijsverhogingen van eindproducten naar klanten en consumenten', aldus het bedrijf in een persbericht. Tekorten verwacht de groep niet. 'Behalve deze nooit geziene prijsstijgingen zijn er voorlopig geen indicaties dat er in West-, Centraal- en Oost-Europa belangrijke tekorten zullen optreden in basisgrondstoffen zoals tarwe en boter', klinkt het.