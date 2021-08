Eén op de drie paarden die op de Olympische Spelen deelnemen aan de jumping is in ons land geboren. Een medaille levert de eigenaars van paarden uit dezelfde bloedlijn veel geld op. "Maar met een duur paard koop je geen succes", zegt paardenhandelaar Axel Verlooy.

Paardenliefhebbers hebben reikhalzend uitgekeken naar de Olympische Spelen. Het Belgische jumpingteam maakt een reële kans op een medaille, en één op de drie paarden die deelnemen aan de jumping is in ons land geboren. Paardenfokkers en -handelaars volgen welke paarden in de prijzen vallen. "De opbrengst van paarden in dezelfde bloedlijn gaat dan mogelijk maal vier. De Spelen zijn een grote etalage voor onze handelaars en fokkers, waar tientallen potentiële klanten uit de hele wereld naar kijken", stelt Axel Verlooy van Euro Horse Axel Verlooy in Grobbendonk, een van de grootste paardenhandelaars van ons land, met een omzet van 10 miljoen euro. Axel Verlooy nam in 1984 deel aan de Olympische Spelen. Zijn zoon Jos zou dit jaar normaal ook naar de Spelen zijn getrokken, maar zijn paard Igor ¬ waarmee hij Europees kampioen werd ¬ is geblesseerd.

...

Paardenliefhebbers hebben reikhalzend uitgekeken naar de Olympische Spelen. Het Belgische jumpingteam maakt een reële kans op een medaille, en één op de drie paarden die deelnemen aan de jumping is in ons land geboren. Paardenfokkers en -handelaars volgen welke paarden in de prijzen vallen. "De opbrengst van paarden in dezelfde bloedlijn gaat dan mogelijk maal vier. De Spelen zijn een grote etalage voor onze handelaars en fokkers, waar tientallen potentiële klanten uit de hele wereld naar kijken", stelt Axel Verlooy van Euro Horse Axel Verlooy in Grobbendonk, een van de grootste paardenhandelaars van ons land, met een omzet van 10 miljoen euro. Axel Verlooy nam in 1984 deel aan de Olympische Spelen. Zijn zoon Jos zou dit jaar normaal ook naar de Spelen zijn getrokken, maar zijn paard Igor ¬ waarmee hij Europees kampioen werd ¬ is geblesseerd. Dat ons land sterke sportpaarden voortbrengt, is geen toeval. "De Belgische stamboekbedrijven BWP en Zangersheide selecteren de dekhengsten volgens hun sportprestaties. Franse, Nederlandse en Duitse collega's doen dat op schoonheid", zegt Axel Verlooy. "Een andere opsteker van de Belgische paardensport zijn de vele amateurfokkers. Daar komen de beste paarden van, waaronder ook Igor. En er is de sterke medische ondersteuning van de UGent. Leo De Backer heeft wereldwijd een reputatie als sportdokter voor paarden" (zie kader Groter dan het eersteklassevoetbal). Ook de paardensector heeft de weerslag van de coronacrisis gevoeld. Alle wedstrijden werden afgelast. Dat kost de eigenaars van paarden prijzengeld, dat ze nodig hebben om hun zaken te doen draaien. Ook het uitstel van de Spelen was voor veel stallen een streep door de rekening. "Buitenlandse kopers, 90 procent van ons cliënteel, mochten niet reizen naar onze stallen. Ik vreesde het ergste voor de omzet. Onze medewerkers kunnen niet tijdelijk werkloos zijn. De paarden moeten worden verzorgd en getraind." "Er raakte geen toppaard verkocht", gaat Verlooy door. "Tot mijn verbazing scoorden de paarden in de lagere prijsklasse wel. Mensen werden gedwongen thuis te blijven en schaften zich een amateurspringpaard aan, dat niet zo hoog hoeft te springen. Onze omzet daalde met de helft, maar we maakten geen verlies." De verkoop van recreatiepaarden draaide goed online. "De internethandel is enkel mogelijk voor paarden tot 50.000 euro. Topsportpaarden wil de koper lijfelijk bekijken." Het wegvallen van wedstrijden had ook een positief effect. Er zijn veel toppaarden op komst, weet Verlooy. "De meeste merries uit het topsegment moesten node op stal. Eigenaars konden die dieren bevruchten met het zaad van tophengsten." Het zakenmodel van Euro Horse Axel Verlooy draait rond de aankoop van zo'n veertig vijf- tot zesjarige talenten. De prijs kan oplopen tot 100.000 euro. "We trainen de beste paarden tot ze over de wedstrijdhoogte van 1,6 meter kunnen springen. Die doen mee aan wedstrijden, de rest staat te koop. Na de eerste prestaties tonen kopers uit de Verenigde Staten, China, Japan of het Midden-Oosten al interesse voor onze wedstrijdpaarden. We beslissen dan of de verkoop opportuun is." Het bedrijf heeft ook een fokkerij en een hengstenhouderij. "We zijn een kleine fokkerij in vergelijking met bedrijven als De Muze en van den Bisschop. We werken met merries die erg sterke sportieve prestaties achter de rug hebben." De hengstenhouderij draait vooral op het paard Emerald, dat Euro Horse jong heeft gekocht en waarmee ruiter Harrie Smolders heel wat prijzen heeft gewonnen. "Jaarlijks verkopen we 1000 dosissen sperma tegen 1000 euro. Emerald heeft enorm veel succes. Zijn nakomelingen blijken nog beter dan hij was. Hij is ook de vader van Igor." De paardenhandelaar haalt behoorlijke marges op de verkoop: 50 tot 200 procent. "We starten met 100.000 euro voor het betere wedstrijdpaard. Paarden op olympisch niveau halen 1 miljoen euro." Axel Verlooy gelooft niet in het klonen van toppaarden. "Klonen is stilstaan", zegt hij. "Fokkers willen betere paarden creëren. Dat doen ze ook. Twintig jaar lang was een sprong over 1,6 meter de uitzondering. Vandaag is het een vereiste." Staat Igor, het paard van zoon Jos Verlooy, ook te koop? "Er zijn al miljoenen op geboden. Mocht iemand anders dan mijn zoon erop rijden, dan zou ik het wel overwegen. Maar hij schittert met dat paard en met hen het hele bedrijf. Igor is wel voor de helft verkocht aan Graziella Janssen, de dochter van wijlen dokter Paul Janssen, de stichter van de farmaproducent." Er is een circuit van Belgen die actief investeren in paarden. Op wedstrijden worden elk weekend informele contacten gelegd. "Let wel: met een duur paard koop je geen succes", waarschuwt Verlooy. "Het moet klikken met de ruiter, die verantwoordelijk is voor 70 procent van de prestaties."Lees verder onder de video