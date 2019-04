De Franse verzekeraar Axa zet zijn Belgische bankdochter Axa Bank Belgium in de etalage.

De zoektocht naar een overnmer wordt opgestart, nadat de motor van Axa Bank de voorbije twee jaar flink is opge­poetst, berichten De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Belang van Limburg donderedag. Axa Bank is nummer zes in België met 550 zelfstandige kantoren.

De bank was altijd al een buitenbeentje in de Franse verzekeringsgroep Axa, schrijven de kranten. In het najaar van 2017 werd Axa Bank door de Franse verzekeraar naar aanleiding van een strategische oefening ingedeeld bij de 'niet-strategische activiteiten'. Er werd gespeculeerd dat Axa van zijn bank af wilde, maar dat werd ontkend. Sommige entiteiten zouden verkocht worden, andere beter gemanaged om de winstgevendheid op te krikken. Waarnemers hielden er toen rekening mee dat dit betekende dat Axa Bank eerst zou worden opgepoetst alvorens in de etalage te belanden.

Blijkbaar schat Axa in dat de motor voldoende opgeblonken is om kopers te zoeken voor de bank. Volgens meerdere bronnen is de zakenbankafdeling van BNP Paribas Fortis gemandateerd voor het vinden van een koper. Axa Bank wenste volgens de kranten woensdag geen commentaar te geven op het dossier.