Tijdens de lockdowns van 2020 was bij één op drie zware ongevallen een fiets betrokken, waarschuwt AXA België. De verzekeraar raamt de gemiddelde kosten van een fietsongeval op 0,6 tot 2,6 miljoen euro.

De coronacrisis woog zwaar op de jaarresultaten die de Franse groep AXA deze morgen bekendmaakte. De nettowinst daalde met 18 procent tot 3,16 miljard euro, en de omzet verminderde met 7 procent tot 96,7 miljard euro. AXA moest voor 1,1 miljard euro tussenbeide komen voor bedrijven die hun activiteiten tijdelijk stopzetten en keerde ook 600 miljoen euro uit voor de annulering van evenementen.

De Belgische dochter van AXA had minder last van de lockdowns. De premie-inkomsten stegen met 1,6 procent en het operationele resultaat stagneerde bij 378 miljoen euro. AXA België profiteerde onder meer van het feit dat er minder auto- en arbeidsongevallen waren. Maar die ongevallen waren ernstiger, en dus met gemiddeld hogere schadekosten, aldus de verzekeraar.

Vooral de toename van het aantal ongevallen met fietsers baart CEO Jef Van In van AXA België zorgen: "Mensen gebruiken steeds meer de fiets om naar het werk te gaan. Als marktleider in arbeidsongevallen stellen we vast dat fietsongevallen tijdens het woon-werkverkeer ernstiger worden en zich ook steeds vaker voordoen. In één op vijf gevallen leidt de ernst van de verwondingen tot een afwezigheid van meer dan één maand."

Van In pleit in een interview met Trends niet alleen voor een betere fietsinfrastructuur. Hij legt ook uit hoe AXA België de komende jaren wil groeien in specifieke marktsegmenten en in alle distributiekanalen. Van In beseft dat de lage rente nog een aantal jaren op de winst van de verzekeraars zal drukken en maakt zich op voor een nieuwe uitdaging: de klimaatverandering. "Corona is maar de aperitief voor de klimaatcrisis", zegt hij.

Winst AXA Bank groeit met 40 procent

AXA Bank, dat deel uitmaakt van AXA Groep, publiceerde deze morgen een nettowinst van 70 miljoen euro over 2020. Dat is een toename met 40 procent in vergelijking met de 50 miljoen euro in 2019. AXA Bank realiseerde vorig jaar opnieuw een sterke groei in woonkredieten. De productie van nieuwe hypothecaire leningen bedroeg 3,3 miljard euro. De bank zette 13 miljoen euro opzij voor eventuele toekomstige kredietverliezen.

De lage rente zorgde ervoor dat de rente-inkomsten van de bank in 2020 met 229 miljoen euro iets lager uitvielen dan een jaar eerder. De totale omzet (netto bankproduct) bleef stabiel op 350 miljoen euro.

Het is de bedoeling dat AXA Bank fuseert met Crelan, en zo de vijfde bank van het land wordt. De procedure om die overname goedgekeurd te krijgen loopt echter niet van een leien dakje. De ECB blijft vragen zetten bij het overnamedossier. De closing, die aangekondigd was voor begin dit jaar, loopt dus voor de tweede keer vertraging op. De aankondiging van de operatie dateert intussen van oktober 2019.

