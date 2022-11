Verzekeraar AXA zal vanaf januari de hoogste lonen in het bedrijf niet meer volledig indexeren. Dat melden De Standaard en De Tijd, en het bedrijf en vakbond ACV Puls bevestigen het nieuws. AXA indexeert het stuk boven 5.400 euro bruto niet meer. De vakbonden gingen niet akkoord, maar AXA zegt dat het niets onwettigs doet.

Volgens hr-directeur Els Jans bepaalt een collectieve arbeidsovereenkomst voor de verzekeringssector dat de barema's automatisch moeten worden geïndexeerd. Maar AXA betaalt meer dan die barema's. 'Het was een gewoonte geworden om de lonen volledig te indexeren, waarmee we meer deden dat voorzien in de cao.'

Er is over de kwestie lang onderhandeld met de bonden, maar dat leidde niet tot een akkoord. Uiteindelijk besliste AXA eenzijdig de indexering aan te passen voor de hoogste lonen. De maatregel treft ongeveer een vierde van het personeel. De verzekeraar telt in België 3.200 werknemers.

Hoeveel het bedrijf bespaart door niet meer volledig te indexeren, kan Jans niet zeggen. Volgens ACV-vakbondsman Vic Van Kerrebroeck blijft de financiële impact voor de betrokken werknemers volgend jaar beperkt. 'Maar op langere termijn kan dat oplopen tot honderden of duizenden euro's.'

Een andere cao over bonussen bij het behalen van bepaalde doelstellingen, verlengde de directie niet. 'Maar we hebben wel de telewerkvergoeding van 30 euro per maand opgetrokken naar 90 euro per maand', zegt Jans. 'We hebben de intentie om de koopkracht van onze medewerkers verder te garanderen.'

Volgens hr-directeur Els Jans bepaalt een collectieve arbeidsovereenkomst voor de verzekeringssector dat de barema's automatisch moeten worden geïndexeerd. Maar AXA betaalt meer dan die barema's. 'Het was een gewoonte geworden om de lonen volledig te indexeren, waarmee we meer deden dat voorzien in de cao.'Er is over de kwestie lang onderhandeld met de bonden, maar dat leidde niet tot een akkoord. Uiteindelijk besliste AXA eenzijdig de indexering aan te passen voor de hoogste lonen. De maatregel treft ongeveer een vierde van het personeel. De verzekeraar telt in België 3.200 werknemers. Hoeveel het bedrijf bespaart door niet meer volledig te indexeren, kan Jans niet zeggen. Volgens ACV-vakbondsman Vic Van Kerrebroeck blijft de financiële impact voor de betrokken werknemers volgend jaar beperkt. 'Maar op langere termijn kan dat oplopen tot honderden of duizenden euro's.'Een andere cao over bonussen bij het behalen van bepaalde doelstellingen, verlengde de directie niet. 'Maar we hebben wel de telewerkvergoeding van 30 euro per maand opgetrokken naar 90 euro per maand', zegt Jans. 'We hebben de intentie om de koopkracht van onze medewerkers verder te garanderen.'