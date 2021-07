Werknemers van AXA Bank zullen dagelijks vrij kunnen kiezen of ze van thuis of op kantoor werken. Vakbonden en directie hebben daarover een akkoord bereikt.

AXA Bank is niet het eerste bedrijf dat een CAO sluit rond telewerk. Meestal is daarbij sprake van een maximaal aantal mogelijke telewerkdagen, maar vaak ook van een verplichte wekelijkse dag waarop naar kantoor moet worden gekomen. Van zo'n maximaal aantal dagen is bij AXA vanaf 1 september geen sprake meer.

Telewerk was bij AXA Bank al ingeburgerd in precoronatijden: personeel kon tot 2 dagen per week thuis werken. De nieuwe CAO gaat nog een stap verder. Medewerkers zullen kunnen kiezen waar ze werken, op kantoor of thuis. De CAO geldt voor de 825 werknemers van het hoofdkantoor. De kantoren van de bank worden uitgebaat door zelfstandigen.

Het is volgens het bedrijf uitdrukkelijk niet de bedoeling dat mensen voltijds gaan telewerken. 'In principe zou dat mogelijk zijn, maar het is niet de bedoeling', aldus een woordvoerster. De werknemers moeten bij hun keuze immers rekening houden met hun eigen voorkeur, maar ook met afspraken met collega's en managers, en met de continuïteit van de dienstverlening. Per team zullen daar dan ook afspraken over worden gemaakt.

