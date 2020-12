Roland D'Ieteren, de voormalige baas van de gelijknamige autogroep, is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven L'Echo en La Libre vrijdag. Volgens die laatste krant overleed hij aan de gevolgen van covid-19.

Roland D'Ieteren werkte voor het familiebedrijf, één van de grootste actoren op de Belgische automobielmarkt als importeur en verdeler van de merken Volkswagen en Audi, van 1972 tot aan zijn pensioen in 2016. In 2009 kreeg hij de titel van baron. In de lijst van rijkste Belgen stond D'Ieteren vorig jaar op de 26ste plaats, met een geschat vermogen van 1,1 miljard euro.

